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桃園男帶女友辦貸款　霸氣亮「最高檢察署檢察官」證件下場慘

▲桃園市黃姓男子24日下午5時許到某銀行，聲稱要辦貸款與開戶，還霸氣出示最高檢察署檢察官識別證，警方趕抵後確認是冒牌貨壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子24日下午5時許到某銀行，聲稱要辦貸款與開戶，還霸氣出示最高檢察署檢察官識別證，警方趕抵後確認是冒牌貨壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子24日下午帶著女友現身玉山銀行楊梅分行，霸氣出示最高檢察署檢察官證件，聲稱要辦理貸款與開戶，銀行人員查證後覺得有異向警方報案，楊梅警方確認最高檢察署並無黃男身分，據報後趕往現場當場將黃男壓制在地，偵訊後依偽公然冒用公務員官銜職稱罪嫌移送偵辦，並調查黃男為何偽造檢察官識別證與是否涉及詐欺案件，列為調查重點。

楊梅警方指出，24日傍晚近5時許，接獲玉山銀行楊梅分行通報，1名自稱最高檢察署檢察官的24歲黃姓男子，帶著20歲王姓女友到銀行，霸氣出示最高檢察署識別證，聲稱要辦理貸款與開戶，行員質疑黃男如此年輕心生疑竇，悄悄報警處理，銀行人員私下向最高檢察署查訪，確認並無黃姓檢察官，立即通報警方處理。

▲桃園市黃姓男子24日下午假冒最高檢察署檢察官，遭警方逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子24日下午假冒最高檢察署檢察官，遭警方逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅派出所所長陳安澤獲報後帶領同仁趕赴銀行，當場將冒牌檢察官黃男壓制逮捕，並查扣配戴在身上最高檢察署識別證，黃男辯稱自己不是檢察官，但對證件來源卻三緘其口說不出來，警方帶回偵訊後，依公然冒用公務員官銜職稱罪嫌將黃男移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市黃姓男子24日下午假冒最高檢察署檢察官，遭警方帶回警局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市黃姓男子24日下午假冒最高檢察署檢察官，遭警方帶回警局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方強調，黃男對於為何偽造檢察官識別證始終不鬆口，警方懷疑黃可能涉及詐欺或車手等案件，目前將列為調查重點，並向上溯源追查。

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