「萊劑是豬的保健食品？」　親民黨批陳吉仲「護萊豬金句」不倫不類

▲親民黨批陳吉仲將萊劑喻為保健食品不倫不類。（圖／翻攝親民黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

農委會主委陳吉仲日前將萊劑比喻成保健食品，掀起在野黨一陣撻伐，親民黨也在25日批評，針對萊劑的國際標準、國內禁用萊劑、學校營養午餐與國軍伙食優先使用國產豬等事實，都代表以保健食品比喻萊劑不恰當，「民進黨政府真的有把民眾的健康與食安權益放在心上嗎？」

親民黨透過臉書批評，隨著「反萊豬公投」倒數日期逼近，陳吉仲的「護萊豬金句」也越來越驚人，日前接受訪問竟稱「萊克多巴胺是個『添加物』，給豬吃萊克多巴胺，就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些『保健食品』」，這樣的比喻不倫不類，若果真如保健食品一般，那又何需訂定國際容許標準，國內養豬業又何必禁用呢？

親民黨質疑，自去年底政府強行宣布開放萊豬進口後，「萊克多巴胺」在我國更是直接被主管機關農委會列為不得使用的「禁藥」，既然是禁藥，豈能以「添加物」輕鬆帶過，更與保健食品相提並論？

親民黨認為，民進黨政府更再三保證及要求各學校的營養午餐，國軍的伙食內，都要優先使用國產「台灣豬」。若非認為萊劑對民眾健康仍有不良影響，又豈會提出這些處置措施？

親民黨質疑，如今為了反萊豬公投案，農委會主委不惜拿萊劑比喻為保健食品，甚至暗示現在有人比較喜歡吃瘦肉。問題是，國人真的想吃萊劑豬嗎？民進黨政府真的有把民眾的健康與食安權益放在心上嗎？