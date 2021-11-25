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陳吉仲稱萊劑像保健食品　游淑慧秀證據：像地下電台賣藥主持人

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

農委會主委陳吉仲日前稱，萊克多巴胺就是飼料添加物，「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。事後陳吉仲解釋，自己從未說萊劑是保健產品，未來會更精準用詞。對此，國民黨台北市議員游淑慧提出證據，她批評陳時中「為了護航美國， 把自己搞得像地下電台的賣藥主持人值得嗎？」

游淑慧指出，陳吉仲口中類似「保健食品」的「還好」添加物，看看美國要求萊克多巴胺相關產品需加註的警語，警語大意為包括豬隻可能出現的副作用，像是萊克多巴胺是乙型受體素（意指腎上腺素乙型），心血管疾病患者應特別注意避免接觸或曝露在帶有萊克多巴胺成份的動物飼料，不適用於人類，應放在兒童接觸不到的地方。

警語也提到，Paylean（A 類藥用物品）在通常的處理和混合條件下具有低粉塵，混合和處理 Paylean 時，請使用防護服、防滲手套、護目鏡和 NIOSH 批准的防塵面具，操作人員在處理後應用肥皂和水徹底清洗，如果不小心接觸到眼睛，立即用水徹底沖洗眼睛，如果刺激持續存在要就醫。

游淑慧直言，碰都不要碰了，還添加進飼料，再讓人吃？為什麼美國要求產品要有嚴厲的警語？曾有美國獨立記者根據資訊公開法案取得FDA的內部文件，發現FDA對Elanco Animal Health（藥廠）發出長達14頁的警告，抨擊 Elanco（藥廠）提供給FDA的萊克多巴胺動物實驗數據資料不完整，涉及隱瞞，後來FDA隨即要求Elanco藥廠，爾後必需於產品包裝外「加註警語」。

游淑慧提到，農藥巴拉刈也有類似警語，不可誤服、不可放置小孩可拿到的地方，陳吉仲禁用巴拉刈時曾說，批評者自己去噴看看，看它是不是真的劇毒，那現在呢？不要求陳吉仲吃看看，但要不要去摸摸看、聞聞看呢？一個高學歷的政務官，為了護航美國， 把自己搞得像地下電台的賣藥主持人值得嗎？像話嗎？

▼Paylean（培林）是添加萊克多巴胺的豬隻飼料商品名，培林的產品包裝加註警語。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，下同）

▲▼Paylean（培林）是添加萊克多巴胺的豬隻飼料商品名，培林的產品包裝加註警語。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▼美國衛生部FDA發文要求藥廠必須在萊克多巴胺產品包裝上加註警語。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲▼美國衛生部FDA發文要求藥廠必須在萊克多巴胺產品包裝上加註警語。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▼萊克多巴胺相關產品的警語。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲▼萊克多巴胺相關產品的警語。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

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