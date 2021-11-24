陳吉仲稱豬吃萊劑如人吃保健品　費鴻泰諷：應提名他參加諾貝爾獎

▲國民黨團召開「陳吉仲：萊劑是保健品 台灣準備開放萊劑？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

農委會主委陳吉仲接受民進黨Podcast節目訪問時，說出萊克多巴胺因為代謝很快，其實是「還好的」一個添加物，好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品，引發譁然。國民黨團總召費鴻泰24日直呼，陳吉仲可以當世界級喜劇演員了，諷刺他是「2021年萊劑最佳代言人」，行政院應該提名他參加諾貝爾獎甄選，最後可能得到「最佳笑話獎」。

國民黨團24日召開記者會，總召費鴻泰痛批，陳吉仲居然為了護萊豬進口，竟稱萊劑是保健食品，直呼可以拿諾貝爾獎、當世界級喜劇演員了。費鴻泰表示，陳吉仲2012年說「打死也要擋萊劑」；2020年又說，「萊劑在24小時內可以代謝8成」，昨天還加碼成「萊劑是豬的保健食品」，短短9年時間對於萊劑的定義完全不一樣，諷刺「陳吉仲是2021年萊劑最佳代言人」，建議行政院提名他參加諾貝爾獎甄選，最後可能得到「最佳笑話獎」。

反萊豬公投領銜人藍委林為洲表示，陳吉仲2012年曾說萊豬不能進口，會對國內豬隻產業造成嚴重衝擊，他「打死也要擋」，結果現在為了護萊豬，反而變成都不是事實？昨天又在廣播節目稱萊劑是豬飼料的添加劑，類比人們飲食偶爾會添加的保健食品，直呼荒謬至極。

「民進黨挺萊豬開放進口已經到了荒腔走板、匪夷所思的地步。」黨團副書記長李德維奉勸陳吉仲，豬肉可以多吃，話不要亂說，攸關全民健康的食安議題，歷次民調都超過半數國人反對萊豬進口，不要為了官位喪心病狂、匪夷所思，萊劑是科學問題，更是國人對健康的選擇，呼籲民進黨官員傾聽民意。

立委林奕華則表示，如果陳吉仲是適格的陳主委，萊劑是豬飼料添加物、像是人吃的保健食品的說法，就不會從他口中說出。她也質疑，如果萊劑真如陳吉仲所言，那麼食藥署為何不發藥證？違規使用還要罰6萬元到30萬元，台灣豬農為什麼不能使用萊劑？為什麼校園營養午餐禁止食用含萊劑的豬肉？事實上，萊劑就是禁藥，世界160個國家飼養的豬隻禁用，這就是認證萊劑不可食用的鐵證。