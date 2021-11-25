陳吉仲稱歐盟1996年因禁萊劑敗訴　醫師：萊克多巴胺1999年上市

▲民團召開「農委會主委兼貿易談判代表 台灣超越歐盟、泰國？」記者會。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

記者楊蕓／台北報導

農委會主委陳吉仲日前指出，反萊豬公投通過將重傷台灣經貿發展，並以泰國、歐盟的先例說明。民間反瘦肉精毒豬聯盟25日召開記者會，醫學博士王文心批評，陳吉仲將時序在前的「賀爾蒙牛肉」爭端案例與後來的「萊豬」錯換，想用明朝的劍斬清朝的官，實在令人啼笑皆非，不愧是政壇「新三寶」之首。

陳吉仲20日在臉書發文指出，「反萊豬公投通過會重傷臺灣經貿發展」，去年年底，美國宣布取消泰國部分品項關稅優惠，作為對泰國未參考國際標準及科學根據訂定萊劑標準，拖延開放符合安全容許的萊豬進口的制裁；而歐盟長期以來禁止使用荷爾蒙（包括萊克多巴胺）飼養的牛肉進口，與美國、加拿大產生貿易爭端。1996年美加2國向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，WTO以歐盟禁令缺乏科學證據判歐盟敗訴，美加2國可以正當合法對歐盟實施貿易報復。

高雄醫學大學生物醫學博士王文心指出，美國1996年向WTO控訴歐盟禁「賀爾蒙牛肉」措施，而「萊克多巴胺」於1999年才上市，美國從未有向WTO提出歐盟禁萊豬之「爭端解決」申請。另據2012年經濟部的報告指出，針對禁止含萊克多巴胺殘留之牛肉進口是否違反 WTO規範，WTO之爭端判決亦尚無判例，如此何來禁萊豬「敗訴」之說？

對於華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，反萊豬公投通過，會對台美貿易關係造成毀滅性打擊的說法，精神科醫師蘇偉碩則指出，根據WTO協定，台美雙方如果因為萊豬問題尋求符合國際貿易規範的爭端解決機制，最差的結果僅只是在國內豬肉消費總量一成金額的範圍內，由WTO授權美國中止對台灣的關稅減讓，這算什麼對台美貿易關係的「致命衝擊」？

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠則說，2020年泰國因為不開放萊豬進口，被美國削減關稅優惠，取消了美國對泰國普遍化優惠關稅(GSP)的免稅待遇，估計約8.17億美元的貨品受影響。而同年泰對美貨品輸出金額為376億美元，上述影響僅佔2.1%，豈為我國政府所謂「嚴重」影響？

李建誠表示，檢視美國2021年貿易障礙評估報告，其中對於台灣方面要求美豬的「原產地標示」作為與萊克多巴胺的食品安全關聯提出疑慮，這表示美方對於民進黨將「萊豬」等「美豬」的做法相當有意見，而「反萊豬」被民進黨擴大為「反美豬」的宣傳，更坐實了美方的擔憂。他強調，執政黨應做好基本的事實區分，經濟部長王美花昨稱「有萊劑的就是美國豬肉，怎麼會跟美國沒關係」的論調，才是自亂國際經貿的錯誤做法。