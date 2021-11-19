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纏訟10年！桃園八德員警勾結電玩業者　前所長無罪1員警判2年

▲桃園市警局八德警分局朱姓員警等人10年前涉及與電玩業者勾結，此案纏訟10年，桃園地院判處朱偽造文書等3罪，應執行有期徒刑2年，其餘前曾姓所長與陳姓員警則獲判無罪。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市警局八德警分局朱姓員警等人10年前涉及與電玩業者勾結，此案纏訟10年，桃園地院判處朱偽造文書等3罪，應執行有期徒刑2年，其餘前曾姓所長與陳姓員警則獲判無罪。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局官警涉嫌與電玩業者勾結，由業者指定人頭讓警察作為業績，檢方起訴包括前四維所曾姓所長在內的十餘名官警，經過桃園地院長達10年訴訟，今天地院宣判其中前曾姓所長涉嫌貪污部分，因證據不足與另一陳姓員警獲判無罪，另外朱姓員警則依偽造文書3罪應執行2年有期徒刑，還可上訴；桃園市警局指出，曾姓前所長目前停職中，一審獲判無罪可申請復職，但警局會視其於此案有無行政責任、疏失決定。

桃園地檢署在2012年間偵辦電玩案，意外查出八德警方與當時北台最大賭博電玩業者勾結，當時共起訴包括首腦陳東義在內與幫眾多達137人，另外，涉嫌包庇的八德警分局前四維所曾姓所長、朱姓與陳姓警員等17人被起訴與停職。

檢警調查，朱姓員警自2010年至2012年間擔任八德警分局四維派出所警員，為達成取締賭博電玩績效，與當時經營賭博、超商謝姓業者夫妻、李姓員工勾結，雙方事先約好時間，並由李指示人頭出面配合，由朱出面取締電玩機台而達到績效，檢方查出朱在2011年1月25日、2012年1月30日取締冒充人頭，營造出取締績效卓越假象，朱員在審理期間全部坦承犯行。

桃園地院法官認為，朱員受檢察官、司法警察命令協助偵辦案件的司法警察，本應清廉，卻為圖取締績損害偵查正確性，無端浪費司法資源，考量其為圖績效急功近利，並無加害他人之私人目的，審結依3個共同犯行使公務員登載不實文書罪，各判1年2月，合併應執行有期徒刑2年。

此外，前四維所曾姓所長被控貪汙罪部分，法官認為檢方未載明是曾自己或第三人不法利益，不論曾有因偽造文書取締績效，或取締冒充的人頭，都不是貪汙治罪條例所規範的不法利益，而且除單一自白外沒有其他積極證據，將曾與陳姓警員判處無罪，還可上訴。

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