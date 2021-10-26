　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警查通緝犯竟遭開槍！3嫌逃逸中　房內搜出大量毒品、子彈

▲岡山分局壽天所員警2人查訪通緝案件時遭4嫌持槍射擊。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方於房內找到大量毒品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄岡山分局壽天派出所員警，前往三民區查緝通緝犯時，遭人開槍，造成一名陳姓員警被流彈擦傷，傷勢無礙已出院。其實原先要員警是要追查一名黃姓通緝犯的線索，未料意外碰上劉姓、林姓等4名犯嫌，疑屋內藏毒因此心虛，逃跑過程有人開槍射擊，其中3人分乘兩部車逃逸，警方全力追緝中。

▲▼高雄員警遭埋伏開槍，嫌犯逃逸畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄員警遭埋伏開槍，嫌犯逃逸畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄岡山壽天派出所陳姓及劉姓員警，26日上午10時到三民區昌裕街一棟作為分租套房使用的民宅，要查追查有關一名80歲因殺人未遂被通緝的黃姓男子的相關線索，著便衣準備進入屋內查緝時，裏頭有4名男子突然奪門而出，其中有1人朝警方開槍，造成陳姓員警左小腿擦傷，現場員警先制伏一名劉姓犯嫌，另外3人又衝出各上了2部自小客逃逸。

▲岡山分局壽天所員警2人查訪通緝案件時遭4嫌持槍射擊。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲受傷的陳姓員警(左)目前已出院。（圖／記者洪靖宜翻攝）

受傷的陳姓員警左小腿擦傷送榮總救護，意識清楚已出院，除了現場抓到48歲的劉嫌，另外掌握林嫌及綽號「善良」和「蛋頭」的3名男子在逃中，警方組成專案小組，全力追緝。

另外，殺人未遂通緝犯黃嫌也確實在場，於現場逮捕依法歸案，初查與該案無涉。據了解，黃嫌前年4月與白姓女子發生口角，持開山刀砍對方的頭部、頸部等要害，遭判刑8年未到案執行，今年10月22日橋頭地檢署發布殺人未遂通緝。他與劉嫌等人不認識，只是同住在這棟分租套房，劉嫌等人在屋內一樓的第一間，黃嫌則住在最末間。

▲岡山分局壽天所員警2人查訪通緝案件時遭4嫌持槍射擊。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方於房內找到子彈。（圖／記者洪靖宜翻攝）

案發後警方隨即封鎖現場，在劉嫌等人的屋內搜出約900公克的安非他命毒品，還有多支未使用針頭，另在屋內找到10多顆子彈。推測應是劉嫌屋內藏有大量毒品，見員警敲門心虛，結果沒想到員警只是要找通緝犯線索，意外爆出這起案外案。

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
「疫苗多到庫存滿出來」焦糖哥哥喊：要不要道歉？　網戰翻了
指定買好市多「像輪胎那個」　她見本尊笑噴
揪16車狂炸街頭！　瑪莎拉蒂「渣男」到案了
「爸出門救人再也沒回來」　女大生沉痛告白：想說好多我愛你
一份＝兩碗飯！圖解「12種麵食熱量」　暴肥魔王款：根本喝2匙
王必勝被爆不倫！網揭「3大疑點」轟：阿童真摯告白還比較誠信
鄧佳華收到法院公文！激動喊「我不能進北監」：跟小玉同房太丟臉
快訊／女大生曾爬大直橋獲救　今「同地點」墜河失蹤
基隆捷運已等20年！　交長嗆柯文哲：不要再提奇怪意見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾砍傷百萬網紅「超艾夾」！高雄「金毛」又惹事　帶頭打酒客

「跑山獸」攀進海拔1148米仁愛分局　分享山域搜救經驗

群組揪16車車聚狂炸街頭！　瑪莎拉蒂「渣男」到案喊：沒飆車

桃園搶匪「焚車逃逸」！車主人在國外傻眼　警不排除集團犯案

阿公到郵局驚「五倍券被盜領」　抓到她侵占健保卡下場慘了

台鐵花東鐵道養護爆造假！官員放水包商大賺黑心錢　12人遭約談

養殖業者專研改造電表...收費價格曝！害台電損失千萬元

除夕夜爬大直橋護欄獲救　女大生騎鐵馬「同地點」墜河失蹤

警查通緝犯竟遭開槍！3嫌逃逸中　房內搜出大量毒品、子彈

拐國中生進小巷「問卷調查」　噁男強脫內褲觸摸還拍照

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

曾砍傷百萬網紅「超艾夾」！高雄「金毛」又惹事　帶頭打酒客

「跑山獸」攀進海拔1148米仁愛分局　分享山域搜救經驗

群組揪16車車聚狂炸街頭！　瑪莎拉蒂「渣男」到案喊：沒飆車

桃園搶匪「焚車逃逸」！車主人在國外傻眼　警不排除集團犯案

阿公到郵局驚「五倍券被盜領」　抓到她侵占健保卡下場慘了

台鐵花東鐵道養護爆造假！官員放水包商大賺黑心錢　12人遭約談

養殖業者專研改造電表...收費價格曝！害台電損失千萬元

除夕夜爬大直橋護欄獲救　女大生騎鐵馬「同地點」墜河失蹤

警查通緝犯竟遭開槍！3嫌逃逸中　房內搜出大量毒品、子彈

拐國中生進小巷「問卷調查」　噁男強脫內褲觸摸還拍照

喬治打27分鐘8抄截成喬丹後首人　PG入快艇後變里拉德剋星

10歲女童登武嶺高山症發作　上巡邏車「降千米高度」救命

陳柏融本季首度上一軍　牛棚漸疲評估後半段出賽

挺過疫情不簡單！商人節選出北市逾百家「優良商號」

王必勝爆婚外情　王浩宇提「兩重點緩頰」他太太、女兒沒意見就好

美國男子遭殺害40年　一顆臼齒驗DNA終確認身份

「疫苗多到庫存滿出來」焦糖哥哥喊：要不要道歉？　PTT戰翻了

照三餐來取愛心餐！吃膩竟開始「指定菜色」　闆娘傻眼：拿2個還挑

曾砍傷百萬網紅「超艾夾」！高雄「金毛」又惹事　帶頭打酒客

「跑山獸」攀進海拔1148米仁愛分局　分享山域搜救經驗

社會熱門新聞

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

即／高雄警中彈緊急送醫　抓人遇伏被黑槍攻擊

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

即／竹縣消防員判死葬儀社收屍「復活」　男昏迷6天不治

冥王林春雄獄中冒冷汗暴斃　家屬盼別解剖

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

葬儀社收屍遇死者復活！胞姐：消防人員說死了

即／三重15歲少女11樓墜落　命危急救中

鑽手機APP平台漏洞　盜刷《天堂M》藍鑽逾3千萬

即／新北驚傳縱火自焚　弟返家驚見急報警

當男友員工3年沒薪水　工具女被劈腿領光他存款

即／高雄一晚連兩火警！鳥松百坪大廠房燃燒

更多熱門

相關新聞

高雄新站太強！鄉民讚「門戶該有的樣子」

高雄新站太強！鄉民讚「門戶該有的樣子」

高雄新站估計2025年完工，隨著工程進度推進，周邊房價也跟著水漲船高，目前釋出的只有完工模擬圖，圖片中有大量綠色植物、花草裝飾，看起來寬廣且具現代感，有網友就問「等高雄車站新站蓋好是不是就反超台北了？」

幫學妹擦汗碰肩膀　陸官風雲隊遭開除

幫學妹擦汗碰肩膀　陸官風雲隊遭開除

即／高雄警中彈緊急送醫　抓人遇伏被黑槍攻擊

即／高雄警中彈緊急送醫　抓人遇伏被黑槍攻擊

第1次偽造5倍券就上手　逃4縣市警攻堅畫面曝

第1次偽造5倍券就上手　逃4縣市警攻堅畫面曝

女師遇盤查罵：你真的很蠢！遭警「大外割」壓制結局曝

女師遇盤查罵：你真的很蠢！遭警「大外割」壓制結局曝

關鍵字：

高雄員警毒品

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「這組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面