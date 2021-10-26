警查通緝犯竟遭開槍！3嫌逃逸中　房內搜出大量毒品、子彈





▲警方於房內找到大量毒品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄岡山分局壽天派出所員警，前往三民區查緝通緝犯時，遭人開槍，造成一名陳姓員警被流彈擦傷，傷勢無礙已出院。其實原先要員警是要追查一名黃姓通緝犯的線索，未料意外碰上劉姓、林姓等4名犯嫌，疑屋內藏毒因此心虛，逃跑過程有人開槍射擊，其中3人分乘兩部車逃逸，警方全力追緝中。

▲高雄員警遭埋伏開槍，嫌犯逃逸畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄岡山壽天派出所陳姓及劉姓員警，26日上午10時到三民區昌裕街一棟作為分租套房使用的民宅，要查追查有關一名80歲因殺人未遂被通緝的黃姓男子的相關線索，著便衣準備進入屋內查緝時，裏頭有4名男子突然奪門而出，其中有1人朝警方開槍，造成陳姓員警左小腿擦傷，現場員警先制伏一名劉姓犯嫌，另外3人又衝出各上了2部自小客逃逸。

▲受傷的陳姓員警(左)目前已出院。（圖／記者洪靖宜翻攝）

受傷的陳姓員警左小腿擦傷送榮總救護，意識清楚已出院，除了現場抓到48歲的劉嫌，另外掌握林嫌及綽號「善良」和「蛋頭」的3名男子在逃中，警方組成專案小組，全力追緝。

另外，殺人未遂通緝犯黃嫌也確實在場，於現場逮捕依法歸案，初查與該案無涉。據了解，黃嫌前年4月與白姓女子發生口角，持開山刀砍對方的頭部、頸部等要害，遭判刑8年未到案執行，今年10月22日橋頭地檢署發布殺人未遂通緝。他與劉嫌等人不認識，只是同住在這棟分租套房，劉嫌等人在屋內一樓的第一間，黃嫌則住在最末間。

▲警方於房內找到子彈。（圖／記者洪靖宜翻攝）

案發後警方隨即封鎖現場，在劉嫌等人的屋內搜出約900公克的安非他命毒品，還有多支未使用針頭，另在屋內找到10多顆子彈。推測應是劉嫌屋內藏有大量毒品，見員警敲門心虛，結果沒想到員警只是要找通緝犯線索，意外爆出這起案外案。