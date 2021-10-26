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女師遇盤查罵：你真的很蠢！遭警「大外割」壓制…雙方均不起訴

 ▲詹姓非洲鼓女師22日上午搭火車到中壢車站下車準備上課，途中被員警攔查要求出示證件，詹女不配合並質疑員警動機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詹女4月間遭員警攔查要求出示證件，雙方發生爭執，她遭員警以「大外割壓制」。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

擔任非洲鼓舞老師的詹姓女子4月間搭乘火車到中壢，走路到上課地點途中，遇上葉姓員警盤查，被要求出示證件，她質疑葉警盤查的合法性，出口辱罵「你真的很蠢」，遭對方「大外割」壓制，並依照妨害公務送辦。詹女事後以「失去自由的9個小時」在臉書上發文，引發網友熱議，同時向葉警提出告訴，桃園地檢署今日偵結，雙方均為不起訴處分。

根據檢方調查，葉姓員警4月22日上午7時至9時，在轄區內治安要點路段執行巡邏勤務，當天上午8時47分許，騎警用機車行經中壢新興路路段時，見到詹女獨自走在路邊，認為詹女行跡可以，於是上前盤查，要求詹女提供個人身分資料，但詹女認為於法無據，拒絕提供。

雙方幾經溝通、爭執無效後，詹女對葉警口出「你真的很蠢」一語，被對方認定構成侮辱公務員罪的現行犯，要加以逮捕。但因詹女抗拒，葉警當場以柔道「大外割」方式壓制，帶回派出所接受調查，並上腳鐐，同日上午11時50分製作筆錄結束後，解送至中壢分局、桃園地檢署應訊，而壓制過程中造成詹女右手臂、左手腕、右膝部等處受有擦傷。

事後詹女氣炸向葉警提出公務員假借職務上之機會故意犯強制、傷害、妨害自由等罪嫌的告訴；而中壢分局則以侮辱公務員罪嫌移送詹女，雙方對簿公堂。

▲擔任非洲鼓的女師詹慧玲今年4月間遭中壢警分局盤查案，今日在桃園地檢署首開偵查庭，詹女在律師陪同下指出，希望警方執法可以改革，讓民眾與警察可以互相信任。（圖／記者沈繼昌攝）

▲詹女在偵查庭時指出，希望警方執法可以改革，讓民眾與警察可以互相信任。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署勘驗葉警的密錄器檔案後，認為詹女受盤查之前，神色服儀正常、舉止也沒有異常的地方，客觀上並沒有任何情況或事實能認定她有犯罪嫌疑，或是有犯罪的可能性，不能因為她出現在治安熱點區域，就任意攔檢盤查，就算詹女坦承有出言辱罵葉警，但也因攔查不符合侮辱公務員罪中「依法」執行職務的構成要件，不構成犯罪，給予詹女不起訴處分。

至於葉警，桃檢指出，雖然他的攔查於法無據，但葉警依個人執法的經驗，判斷出現在治安熱區、攜帶2件行李、面容清瘦的詹女，有犯罪嫌疑或是失蹤人口的疑慮，遂上前盤查，應該不是故意要妨害詹女行動自由，而是誤認有符合警職法攔檢盤查的情況發生，不構成強制罪。

另外，雖然葉警使用強制力、柔道技法逮捕葉女，將其拘禁在派出所的過程中，造成詹女人身自由受到限制、受傷，但因葉警是認知錯誤，且在派出所施以腳鐐，是依照「經查機關逮捕現行犯作業程序」的規定為之，也不構成妨害自由、傷害等罪。

桃檢表示，由於詹女在逮捕過程中，有激烈抗拒以及衝往馬路的危險舉動，葉警以「大外割」將她壓制在地，是為了避免產生更大的傷害，沒有過當的情事，且已盡注意義務，這部分也不構成過失傷害罪，給予葉警不起訴處分。

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