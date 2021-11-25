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前台大醫憂：這族群「27%鐵板一塊不打疫苗」！曝台灣1特別現象

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣75歲以上長者疫苗接種率卡關，讓林氏璧相當憂心。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣疫苗涵蓋率目前第一劑已達77%，第二劑也來到49.81%。但攤開各年齡層接種率，前台大感染科醫師林氏璧憂心，「75歲以上第一劑還是停在73%，27%鐵板一塊不願意打疫苗。」他諷刺地說，若屆時疫情不幸再起，或開放病毒開始進來，以台灣人一窩蜂的性格，肯定會很快再打起來。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，近來因在衝第二劑疫苗接種，因此第一劑進展較緩慢，年輕人的第二劑應該會陸續再增加，但看看65歲以上第二劑已經追得差不多，65～74歲第一、二劑僅剩下6%的差距，75歲以上也僅剩8%，這代表多半已打疫苗者願意打第二劑，這是好消息。

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放眼全球，幾乎都是最早開始施打的年長者接種率最高，越往年輕人越低，但林氏璧觀察到，台灣是18～29歲最高達92%，30～49歲次之達89%，「這滿特別的」。他推測國外年輕人可能認為即使染疫也是輕症，施打意願不會太踴躍；但反觀台灣20～39歲族群以施打疫苗來說「特別有相對剝奪感」，因疫苗從老往少打，打到中間又被青少年插隊打BNT，因此最後才輪到，反而分外踴躍。

▲▼各年齡別COVID-19疫苗接種率。（圖／指揮中心提供）

▲各年齡別COVID-19疫苗接種率。（圖／指揮中心提供）

林氏璧坦言，「我最擔心的當然還是75歲以上一劑已經停在73%一陣子了，剩下的27%似乎是鐵了心很難出來打。他也直言，若疫情不幸再起，或到時開放病毒開始進來後，疫情開始升溫，媒體又會像5月一樣報導疫情的恐怖，而非疫苗，「以台灣人一窩蜂的個性，疫苗肯定會很快地打起來吧。因此，好像也不需要太過度擔心這件事……。」

對於不打疫苗的長者若等到疫情爆發才去打，林氏璧提醒，必須確知其中的風險，打疫苗要打兩劑，且在第二劑14天後才會有最好免疫力，「在疫情變嚴重時出門群聚打疫苗也是風險，可以的話，為了自己的健康，還是早打早安心啦。」

至於近日吵得沸沸揚揚的疫苗涵蓋率「分子分母問題」，感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，分子有將外國人算入，而分母則沒有，不該這樣計算。指揮中心回應，覆蓋率的分母從最初就是使用人口數，而我國從一開始就有給外籍人接種，但初步名單掌握還不完全，所以先以只要在台灣接種就算入。也因此，一直以來公布的覆蓋率都用本國籍＋外國籍接種人數作為分子，後續雖然開始可以掌握移工名單，但沿用一致的計算方式，讓數字有一致性。

林氏璧則說，自己上網搜尋2021年7月在台灣的外籍人士約有78萬人，占總人口3.3%，即使全部都有打疫苗，誤差不會超過3.3%，且分母的人口數可能也有人長期在海外工作，「來回誤差考慮進去，應該不會差太多。」

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