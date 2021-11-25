復原良好！罕見偽虎鯨擱淺救治今野放　400志工興奮又不捨

▲基隆八斗子岸置中心擱淺小偽虎鯨恢復情形良好，將在25日上午7點進行野放。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

宜蘭蘇澳海域17日發現首宗活體偽虎鯨擱淺案，經救援後轉往基隆八斗子岸置中心救援站進行治療，在400名志工與團隊的照護下，偽虎鯨的感染與肌肉損傷等病情恢復穩定，已達野放標準，今天上午7點進行野放，過程中眾志工興奮之餘卻也感到不捨。

本月17日，宜蘭蘇澳海域發現首宗活體偽虎鯨擱淺事件，救援團隊獲報前往救援，發現偽虎鯨肺部有些感染，因長期未進食顯得較為瘦弱，緊急將偽虎鯨轉往基隆八斗子岸置中心進行救治。

▲▼基隆八斗子岸置中心擱淺小偽虎鯨恢復情形良好。（圖／記者郭世賢翻攝）



經多日的治療後，鯨豚協為祕書長曾怔琮表示，這隻小偽虎鯨原有離子不平衡情形，萬幸已經恢復，且肺部感染也已得到控制，其肌肉損傷等情形也正逐漸恢復，目前已經可以自行游動，且小偽虎鯨動作迅速會追逐食物，讓志工團隊相當振奮，研判偽虎鯨已達野放標準，將在25日上午7點，在風浪小的時間，對偽虎鯨進行野放，讓陪伴他9天超過400名志工興奮又不捨。

▲▼基隆八斗子岸置中心擱淺小偽虎鯨野放。（圖／記者郭世賢翻攝）



而該隻小偽虎鯨除是全台第一隻活體收容案例外，還是基隆八斗子岸置中心救援站整修後第一隻收容的鯨豚。偽虎鯨主要分布在溫帶至熱帶海域，壽命約為55到60歲，成年體型約為4到6公尺，體重最重可達2200公斤，不常有擱淺案件發生，活體擱淺更是少之又少，此次能經救援後成功野放，讓救援團隊相當振奮。