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快訊／16年梅克爾時代結束　蕭茲正式成為「德國總理」

▲▼即將上任總理大位的社民黨黨魁蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲經過政黨協商後蕭茲（Olaf Scholz）正式接任德國總理。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

德國社民黨、綠黨與自由民主黨已達成組建新政府協議，終結三黨國會不過半的困境，由中間偏左的社民黨黨魁、財政部長蕭茲（Olaf Scholz）接任總理大位，16年的梅克爾時代正式宣告結束。

▲▼ 德國總理梅克爾在位16年即將卸任。（圖／路透）

▲16年的梅克爾時代正式結束。（圖／路透）

根據《衛報》（The Guardian）報導，社民黨、綠黨與自由民主黨三個政黨的顏色，分別是紅、綠、黃，所以被稱為「紅綠燈聯盟」，社民黨（SPD）在9月26日的國會改選，以些微的優勢成為國會最大黨，經過2個月的緊張談判，終於敲定計畫。

▲▼德國綠黨的聯合領導人貝爾伯克（Annalena Baerbock）與哈柏克（Robert Habeck）分別擔任外交部長與經濟部長。（圖／路透）

▲德國綠黨的聯合領導人貝爾伯克（Annalena Baerbock）與哈柏克（Robert Habeck）分別擔任外交部長與經濟部長。（圖／路透）

德國媒體引述社民黨消息人士，蕭茲擔任總理，綠黨貝爾伯克（Annalena Baerbock）擔任外交部長，同樣也是綠黨的哈柏克（Robert Habeck）將成為新的「超級部長」將經濟與環保目標互相結合。

▲▼德國自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）擔任財政部長。（圖／路透）

▲德國自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）擔任財政部長。（圖／路透）

親商派自由民主黨 (FDP) 林德納（Christian Lindner）將成為新的財政部長，社民黨籍的勞工部長海爾（Hubertus Heil），是舊政府中唯一留任的官員。

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