　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

▲▼裕民航運股東會後董事長徐旭東、總經理王書吉及執行副總徐國安召開座談會與媒體交流，席間媒體提問是否打算買疫苗。徐旭東表示曾經想過也問過政府，由於官方表示這是政府該做的事，所以他也就打住沒有繼續購買疫苗的計畫。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞泥董事長徐旭東。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

遠東集團遭中國大陸政府重罰人民幣3650萬（約新台幣1.58億），國台辦發言人朱鳳蓮後又警告台商要明辨是非，與台獨劃清界限。對此，前國民黨立委邱毅表示，中國此次對遠東開刀打中台獨分子七吋，總統蔡英文從不輕易出手，對國民黨主席朱立倫理都不理，此次卻積極護航，「蔡英文是真急了！」

邱毅表示，大陸這次對台獨大金主遠東集團徐旭東開刀，果然一如預期，打著了台獨分子的七寸，今天下午蔡英文按捺不住，跳出來護遠東，還要大陸停止打壓，但蔡英文是不輕易出手的，朱立倫想針對公投案找她辯論，蔡英文理都不理，視朱立倫如無物，但如今為了遠東集團案，跳出來積極護航。

邱毅指出，蔡英文的積極護航說明了三件事，第一，是遠東集團和徐旭東確是台獨大金主，台獨自家人，遠東垮了，一定對台獨是大失血，所以蔡英文才急了。

第二，檯面上遠東沒有利益輸送給蔡英文，但看到蔡英文為遠東及徐旭東事氣急敗壞，枱面下蔡英文與徐旭東的權錢交易篤定很精彩，「就如同十多年前被我糾出的陳水扁與徐旭東的勾串弊案一般。」

第三，蔡英文最在意三埸選舉，一為四大公投，二為九合一縣市長選舉，三為2024年大選。選舉就要糧草，糧草的基礎就是錢，「大陸這招打向徐旭東，已經敲山震虎，台獨金主都怕了、退卻了，所以蔡英文是真急了。」

邱毅表示，看到蔡英文的氣急敗壞、口不擇言，就知道這次國台辦打到了重點，「但必須持續打下去，而且力道還必得加強，台獨的末日看似近了！」

ET快訊
台中驚見「一蘭貪吃蛇」人潮！　空拍照曝光
4生肖天生「最具富貴命」！命理師點名：存摺裡的錢愈來愈多
汐止男懷疑被戴綠帽！連5刀「穿心」活活刺死老婆　士檢聲押
美腿妹打翻玉米濃湯！蹲路邊手抓「在地美食」狂舔10秒
正妹上下狂晃「巨大雙峰魔性運球」！11秒彈跳片網笑瘋
男大生想護同學遭惡少痛毆　開腦縫46針：我挨揍就好
快訊／16年梅克爾時代結束　蕭茲正式成為德國總理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

顏寬恒財產申報「粗估破10億」！林靜儀苦笑：甲人沒比

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信：您讓人民痛苦了

葛來儀稱「反萊豬公投通過恐無TIFA」　政院：反映美國產官學界看法

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

開放萊豬是「通路換通路」　王美花：公投通過是搬石頭砸自己的腳

反萊豬就不能加入CPTPP？　林麗蟬：民進黨設的外交騙局

鄧佳華稱要找柯文哲「安排我唱跨年」　北市拒絕：沒有此安排

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

雙11開心吃烤肉結果「越烤越旺」　他苦笑變奧客了：會不會被黑名單

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

正妹續攤喝超醉「感覺突然來了」　下秒慘摔倒在地：我頭好痛啊XD

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

顏寬恒財產申報「粗估破10億」！林靜儀苦笑：甲人沒比

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信：您讓人民痛苦了

葛來儀稱「反萊豬公投通過恐無TIFA」　政院：反映美國產官學界看法

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

開放萊豬是「通路換通路」　王美花：公投通過是搬石頭砸自己的腳

反萊豬就不能加入CPTPP？　林麗蟬：民進黨設的外交騙局

鄧佳華稱要找柯文哲「安排我唱跨年」　北市拒絕：沒有此安排

開搶啦！中信兄弟總冠軍賽首戰預售8千張　25日全面開賣

戲精貓咪在外跛腳、進屋便痊癒　搞笑行徑「可以拿下奧斯卡」

李玟83歲母「遭野豬攻擊」多處骨頭碎裂！　她心疼：每天忍痛練走路

4生肖天生「最具富貴命」！命理師點名：存摺裡的錢愈來愈多

許紹洋赴陸直播帶貨「純金鍊標錯價」　慘倒貼567萬認了：錢包好疼

台中驚見「一蘭貪吃蛇」人潮！排隊長過秋紅谷　空拍照曝光

譚詠麟48差爺孫戀！女粉男友再爆「脫褲照」　網深挖：穿著都一樣

汐止男懷疑被戴綠帽！連5刀「穿心」活活刺死老婆　士檢聲押

北市消防局火鑑實驗室連5年獲ISO認證　揪起火點關鍵證據

首次合體「CBR-RR」車系元祖！HONDA最強仿賽披上傳奇彩繪

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳沒女陪侍

陳其邁宣布：高雄要推囤房稅

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」後悔信

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

顏寬恒施壓圖利？　周玉蔻：要有坐牢的心理準備

與美嬌娘「3結2離」　顏寬恒坦言：都是我的錯

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

「人吃保健食品」比喻萊劑？　民進黨闢謠

讓店員「辣椒水自衛」網更怒　四叉貓：不戴口罩死刑

萊劑如保健食品？　他嗆爆民進黨：反正死的都是別人家小孩

即／新北男闖賴清德萬里寓所　「用宗教扶正副總統」

更多熱門

相關新聞

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

台灣受邀參與美國總統拜登（Joe Biden）主持的「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，由駐美代表蕭美琴、政委唐鳳出席。總統蔡英文透過臉書表示，感謝美國政府的邀請，再次展現近年台美之間「真朋友、真進展」的堅實夥伴關係。

遠東被罰是威脅台商？　國台辦反擊

遠東被罰是威脅台商？　國台辦反擊

蔡英文明視察藻礁、大潭電廠　說明保護藻礁成果

蔡英文明視察藻礁、大潭電廠　說明保護藻礁成果

中共對台灣企業重罰威脅　蔡英文：惡化中國投資環境加速投資轉向

中共對台灣企業重罰威脅　蔡英文：惡化中國投資環境加速投資轉向

洪申翰「多國對台灣能源發展高度好奇」　蔡英文要國發會納入建言

洪申翰「多國對台灣能源發展高度好奇」　蔡英文要國發會納入建言

關鍵字：

邱毅朱立倫遠東蔡英文徐旭東台獨國台辦

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面