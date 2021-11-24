「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

▲亞泥董事長徐旭東。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

遠東集團遭中國大陸政府重罰人民幣3650萬（約新台幣1.58億），國台辦發言人朱鳳蓮後又警告台商要明辨是非，與台獨劃清界限。對此，前國民黨立委邱毅表示，中國此次對遠東開刀打中台獨分子七吋，總統蔡英文從不輕易出手，對國民黨主席朱立倫理都不理，此次卻積極護航，「蔡英文是真急了！」

邱毅表示，大陸這次對台獨大金主遠東集團徐旭東開刀，果然一如預期，打著了台獨分子的七寸，今天下午蔡英文按捺不住，跳出來護遠東，還要大陸停止打壓，但蔡英文是不輕易出手的，朱立倫想針對公投案找她辯論，蔡英文理都不理，視朱立倫如無物，但如今為了遠東集團案，跳出來積極護航。

邱毅指出，蔡英文的積極護航說明了三件事，第一，是遠東集團和徐旭東確是台獨大金主，台獨自家人，遠東垮了，一定對台獨是大失血，所以蔡英文才急了。

第二，檯面上遠東沒有利益輸送給蔡英文，但看到蔡英文為遠東及徐旭東事氣急敗壞，枱面下蔡英文與徐旭東的權錢交易篤定很精彩，「就如同十多年前被我糾出的陳水扁與徐旭東的勾串弊案一般。」

第三，蔡英文最在意三埸選舉，一為四大公投，二為九合一縣市長選舉，三為2024年大選。選舉就要糧草，糧草的基礎就是錢，「大陸這招打向徐旭東，已經敲山震虎，台獨金主都怕了、退卻了，所以蔡英文是真急了。」

邱毅表示，看到蔡英文的氣急敗壞、口不擇言，就知道這次國台辦打到了重點，「但必須持續打下去，而且力道還必得加強，台獨的末日看似近了！」