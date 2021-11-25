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11月25日國際素食日　原粹蔬食作讓惜食「蔬」醒味蕾

▲11月25日國際素食日 原粹蔬食作讓惜食「蔬」醒你的胃。（圖／新北市農業局提供）

▲11月25日國際素食日，原粹蔬食作讓惜食「蔬」醒味蕾。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動「惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「蔬果格外品」。11月25日是國際素食日，農業局除了要鼓勵民眾多吃蔬食，支持在地農產品，推薦1家特色惜食分享餐廳。「原粹蔬食作」除了使用蔬果格外品製作美味素食料理外，目前也推出調理包、生吐司等多種全植物餐點。

位於新北市新店區的「原粹蔬食作」，創辦人柯詩語與簡鉉堼原來在同一家餐飲公司工作，因深感食物浪費的問題，以及平常吃進太多加工品及化學改良品，因此創辦以「粹取每一種新鮮食材原味來料理」為理念的原粹蔬食作。店裡除了堅持以新鮮蔬果入菜，也堅持不用素料。

▲11月25日國際素食日 原粹蔬食作讓惜食「蔬」醒你的胃。（圖／新北市農業局提供）

▲純素美乃滋。

所有料理都是在廚房裡親手製作，並用「全食物料理」方式烹調，看得到食物的原形，不僅營養成分完整，也能讓客人更放心。在惜食作為上，原粹蔬食作不僅使用格外品入菜，餐點設計也以八分飽為原則，讓顧客不但可以品嚐到食材美味，同時避免過量產生廚餘，顧客也可以打包外帶或主動告知調整份量。

柯詩語表示，原本對於素食也存有刻板既定印象，但後來發現吃素對人體與環境都有諸多好處，於是自己開始調整飲食習慣，直到2015年開設原粹蔬食作時，也跟著成為素食者。未來也希望透過創意、別具特色的蔬食料理與甜點，顛覆消費者對傳統素食的刻板印象，讓更多人愛上蔬食。

▲11月25日國際素食日 原粹蔬食作讓惜食「蔬」醒你的胃。（圖／新北市農業局提供）

▲原粹蔬食作創辦人柯詩語（右前）與簡鉉堼（右後）。

目前除了到店裡用餐外，喜歡原粹蔬食作的饕客們，也可以訂購調理包、生吐司等餐點，在家也能輕鬆品嘗美味的蔬食料理。另外為讓民眾了解食材多元利用，原粹也推出多種有趣的教學課程，如11月29日的南瓜籽豆腐與12月13日的胡蘿蔔免疫護眼餐等。課程2人即可開班，並因應疫情，每班上限為6人。

農業局長李玟表示，農業局持續協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地「蔬果格外品」，格外品入菜及開發創意料理都需要各種巧思，希望大眾可以行動支持原粹蔬食作以及其他惜食分享餐廳。對原粹蔬食作有興趣的朋友歡迎追蹤「原粹蔬食作 Original Vegan」臉書粉專，另外也歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」臉書粉專，關注惜食新知。

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