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好市多黑五第4天優惠品曝光！氣炸鍋、行車記錄器、電視都下殺

▲▼ 好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多黑色購物節吸引許多民眾搶買。（圖／記者劉維榛攝）

記者林育綾、蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（25）日邁入第4天，每日未開門就吸引近百人排隊等買，其中家電類十分受到青睞，不少民眾一進店就直衝下單。而好市多APP也在前一日搶先公開第4天精選下殺品，包括氣炸鍋、行車機錄器、55吋電視等通通享優惠價。

▲▼好市多黑五第4天精選下殺品先看 。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第4天精選下殺品先看 。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第4天精選下殺品先看 。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑五限定」第4天精選優惠商品在24日晚間搶先曝光，包括SAMSUNG 55吋CRYSTAL UHD電視、MIO測速高動態行車記錄器、6.00克拉圓形鑽石手鍊、飛利浦氣炸鍋、CK男防風軟殼外套、LE CREUSET三色馬克杯6入組、SAHOLEA植研萃淨平衡洗髮露等共7樣。

▲▼好市多黑五第4天精選下殺品先看 。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第4天精選下殺品有7款 。

▲▼好市多黑五第4天精選下殺品先看 。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑五開跑過去3天已祭出超過百樣下殺品，其中，以服飾、民生用品折扣最好，最高可享38折優惠，前2日民眾先搶攻禦寒棉被、衣物等商品，相較過去較熱門的3C、精品等買氣稍低；而第3天家電類買氣回升，不少人看準電視、空氣清淨機入手。好市多「黑色購物節」今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

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