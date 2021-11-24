洪申翰「多國對台灣能源發展高度好奇」　蔡英文要國發會納入建言

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／洪申翰辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨24日中常會邀請立委洪申翰針對COP26（第26屆聯合國氣候變化大會）國際談判成果進行報告，他觀察到，多國對台灣未來再生能源發展，都表達高度期待與好奇。對此，兼任黨主席的總統蔡英文則要求，行政院將洪申翰的報告與建議，請國發會納入。

民進黨中常會邀請洪申翰針對COP26（第26屆聯合國氣候變化大會）國際談判成果進行報告，他觀察，多國對台灣未來再生能源發展，尤其離岸風電、海洋能、地熱都表達高度期待和好奇，建議台灣應留意未來國際經貿聯盟與談判議程中，氣候治理重要性提升的趨勢，例如移除化石燃料補貼。

洪申翰建議，台灣可以加強在對太平洋友邦國家，在面對氣候變遷議題的合作，並且可以提供在技術及資金上的協助。他強調，台灣正在發展再生能源，並且在能源轉型的路徑上，以增加天然氣發電的方式，作為淨零轉型的橋接能源，逐步降低燃煤發電的佔比，也符合目前國際淨零碳排的發展趨勢。

蔡英文在聽取報告後表示，洪申翰有機會親身去觀察國際對於相關議題的討論，同時也代表台灣發表我們的立場與作法，她覺得這些都是非常好的事情，讓台灣在氣候變遷的相關議題上能有發聲的機會，讓世界可以看到我們所做的努力。

蔡英文說，洪申翰同時也讓我們知道全世界在面臨氣候變遷的議題上集體努力的方向，跟未來我們必須要做的相關努力方向。

蔡英文表示，洪申翰最後提出的這幾個觀察，她覺得非常重要，所以請行政院把洪申翰所做的報告內容以及他的建議，請國發會納進去，因為國發會現在在整合淨零排放的路徑，可以讓我們在做相關規劃的時候，可以跟國際同步，甚至超前。

蔡英文說，希望對於淨零排放的目標比較具體的路徑圖，可以及早提出，因為近來外界對於這個事情的呼籲越來越多，大家也都想知道我們除了表達意願之外，我們實際政策的規劃是什麼，至少要拿出一個草案，讓社會大眾一起來討論。

蔡英文指出，因為經過討論的過程，大家才能更深刻理解這個挑戰的嚴肅性，也讓不論是企業或是相關的單位知道，在面對未來的挑戰時，從現在開始應該要朝哪個方向去，讓大家能夠及早準備。