冤獄43年！美國62歲男無罪獲釋　竟因1理由無法獲賠

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國密蘇里州62歲男子斯特里克蘭（Kevin Strickland）的一生有大半輩子在獄中度過，1978年一場槍擊案讓他被判處50年徒刑，不得假釋。他坐牢長達43年之久，但多年來他始終堅稱自身清白，依據當局最新裁決，撤銷當年有罪判決並即刻釋放，創下該州史上最長冤獄紀錄。然而依據法律，他無法因冤獄獲得任何國家賠償。

綜合CNN、BBC報導，密蘇里州1978年4月25日這天，堪薩斯城一戶人家發生死亡搶案，4名歹徒闖入屋中射殺3人，唯一倖存女子道格拉斯（Cynthia Douglas）當時因假裝死亡才得以逃過死劫。道格拉斯先是指認2名肇事者後，相隔一天又說斯特里克蘭也在現場，然而斯特里克蘭堅稱自己案發當下正在家中看電視，犯罪現場也沒有任何能指涉他犯罪的物證。

▲斯特里克蘭當年入獄的時候才18歲。（圖／達志影像）

此案一審宣判斯特里克蘭無罪釋放，但到了二審時，由白人組成的陪審團認定他有罪，犯下一項死刑謀殺和兩項二級謀殺罪，總計判處50年徒刑，不得假釋。

多年來，斯特里克蘭始終堅持自己是清白的，而當年指認他是嫌犯的道格拉斯也撤回目擊證詞，透過美國「中西部無罪計畫」希望能為他洗刷冤屈，然而在正式撤回之前就過世。

不過就在斯特里克蘭入獄43年後，此案出現大逆轉，法官威爾許（James Welsh）認定當年指控有誤，駁回所有刑事指控獲判無罪，而斯特里克蘭也於23日釋放。他出獄後直言，「我到現在還不敢相信，完全沒想到這一天會到來」，同時也感謝他的律師，以及多年來傾聽他的心聲的人。

斯特里克蘭冤獄43年，依據國家無罪登記處統計，這創下密蘇里州有史以來最長的冤獄紀錄。然而密蘇里州法律規定，只有依據DNA證據證明無罪的被告才能申請冤獄賠償，不會賠償因目擊證人證詞坐冤獄的人。「中西部無罪計畫」已透過募資網站GoFundMe創建專頁，協助斯特里克蘭展開新生活。

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