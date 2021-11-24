「雨彈＋更強冷空氣」過境時間點出爐！這天碰上大魔王最冷

▲今日北台灣天氣依然涼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

冷空氣今日開始逐漸減弱，今明兩日各地溫度回升，不過明日水氣增加，東半部、中南部山區降雨機率提高。周五、六東北季風再增強，北、東轉濕涼。下周二又有新一波鋒面通過，且冷空氣顯著南壓，強度可能比近日的冷空氣「強得多」，下周三受輻射冷卻影響，溫度會更低。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，今明兩日溫度逐漸回升，北部、東北部；東部的高溫將會上升到19-20度左右，中南部則約24-28度，入夜較涼日夜溫差大。

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明日水氣增加，東半部地區以及中南部的山區也因此會有些下雨的機會。溫度方面則是持續上升，北部、東半部白天高溫將回升到23-25度，中南部高溫26-28度。

▲周五起北東轉濕涼。（圖／記者屠惠剛攝）

周五、六東北季風增強，北部、東半部轉濕涼，北部、東北部、東部周五的高溫將略降，回到21-23度，周六也只有22-24度，中南部以及台東一帶不受影響，白天高溫在周五、六都還是有26-28度。

周日天氣回穩，北部、東北部、東部白天高溫維持在22-24度，中南部、東南部高溫26-28度以上。下周一各地溫度再略升1-2度。

下周二新一波鋒面將要通過，後續東北季風再度增強，同時冷空氣也要顯著南壓，整個強度看起來會比這兩天的這波冷空氣要強得多，周三轉乾，輻射冷卻下可能出現更低的溫度。