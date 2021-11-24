　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「雨彈＋更強冷空氣」過境時間點出爐！這天碰上大魔王最冷

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖,羽絨衣。（圖／記者李毓康攝）

▲今日北台灣天氣依然涼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

冷空氣今日開始逐漸減弱，今明兩日各地溫度回升，不過明日水氣增加，東半部、中南部山區降雨機率提高。周五、六東北季風再增強，北、東轉濕涼。下周二又有新一波鋒面通過，且冷空氣顯著南壓，強度可能比近日的冷空氣「強得多」，下周三受輻射冷卻影響，溫度會更低。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，今明兩日溫度逐漸回升，北部、東北部；東部的高溫將會上升到19-20度左右，中南部則約24-28度，入夜較涼日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明日水氣增加，東半部地區以及中南部的山區也因此會有些下雨的機會。溫度方面則是持續上升，北部、東半部白天高溫將回升到23-25度，中南部高溫26-28度。

▲▼天氣 下雨 台北市午後大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周五起北東轉濕涼。（圖／記者屠惠剛攝）

周五、六東北季風增強，北部、東半部轉濕涼，北部、東北部、東部周五的高溫將略降，回到21-23度，周六也只有22-24度，中南部以及台東一帶不受影響，白天高溫在周五、六都還是有26-28度。

周日天氣回穩，北部、東北部、東部白天高溫維持在22-24度，中南部、東南部高溫26-28度以上。下周一各地溫度再略升1-2度。

下周二新一波鋒面將要通過，後續東北季風再度增強，同時冷空氣也要顯著南壓，整個強度看起來會比這兩天的這波冷空氣要強得多，周三轉乾，輻射冷卻下可能出現更低的溫度。

ET快訊
「雨彈＋更強冷空氣」過境時間點出爐！這天碰上大魔王最冷
桃園「4歲女全身冰冷」！頭瘀青、疑營養不良送醫亡
快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎！　公司發聲了
快訊／晚間有感地震「規模5.2」　最大震度宜蘭3級
快訊／17：56地牛翻身　台北明顯搖晃
遊覽車司機猝死　新兵「關鍵1動作」救回43條人命
男大生全想起來了！　道歉還遭強押下跪暴打
北車借錢哥慘了！阿嬤死了N次　20人排隊告他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「背痛竟罹骨癌」腫瘤比雞蛋大三倍！正妹曬光頭美照　網全暖哭了

【廣編】電通行銷傳播集團752社會運動　2021感恩節正式在台啟動

吳念真、潘孟安等多人簽署合作！紙風車成立「屏東戲劇藝術中心」

善耕365／是誰壓垮了「媽媽」？　從喜獲麟兒走向產後憂鬱的黑洞

家裡套套變少！她抓包「劈腿線索」一問崩潰了　網揭1關鍵挺男友

快訊／晚間有感地震「規模5.2」　最大震度宜蘭3級

快訊／17：56地牛翻身　台北明顯搖晃

手機沒上鎖！4歲孩見「大尺度香豔照」嚇：都沒穿衣服　人妻崩潰了

錢財都漏光！　命理師揭「居家5禁忌」：財神爺會被嚇跑

嘉明湖、天池山莊6大山屋後天起取消降載　住宿量能全恢復

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

雙11開心吃烤肉結果「越烤越旺」　他苦笑變奧客了：會不會被黑名單

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

「背痛竟罹骨癌」腫瘤比雞蛋大三倍！正妹曬光頭美照　網全暖哭了

【廣編】電通行銷傳播集團752社會運動　2021感恩節正式在台啟動

吳念真、潘孟安等多人簽署合作！紙風車成立「屏東戲劇藝術中心」

善耕365／是誰壓垮了「媽媽」？　從喜獲麟兒走向產後憂鬱的黑洞

家裡套套變少！她抓包「劈腿線索」一問崩潰了　網揭1關鍵挺男友

快訊／晚間有感地震「規模5.2」　最大震度宜蘭3級

快訊／17：56地牛翻身　台北明顯搖晃

手機沒上鎖！4歲孩見「大尺度香豔照」嚇：都沒穿衣服　人妻崩潰了

錢財都漏光！　命理師揭「居家5禁忌」：財神爺會被嚇跑

嘉明湖、天池山莊6大山屋後天起取消降載　住宿量能全恢復

「背痛竟罹骨癌」腫瘤比雞蛋大三倍！正妹曬光頭美照　網全暖哭了

熄火還不停！新訓兵急拉氣壓煞車　第一時間喊弟兄：繫上安全帶

【廣編】電通行銷傳播集團752社會運動　2021感恩節正式在台啟動

走到生鮮店發現打烊！　雪橇犬呆站門口「小宇宙崩塌」：想吃肉肉

吳念真、潘孟安等多人簽署合作！紙風車成立「屏東戲劇藝術中心」

13歲小妹淪「150人洩慾工具」　淫窟驚見小學生！恐怖性虐細節曝

派出肥貓叫女兒起床！結果牠「臭臉壓身」忙踏踏　媽傻：越睡越沉

少年雙頰消瘦「永遠吃不胖」竟是罹患罕病　機率僅6億分之1

善耕365／是誰壓垮了「媽媽」？　從喜獲麟兒走向產後憂鬱的黑洞

踏出穩健步伐！慈大足底核心肌群訓練器　3D列印速度快成本低

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

夫下班休息一下眼上吊、吐白沫　等小孩到齊心跳停止

一蘭開幕魔術師超狂！砸3.6萬買第3號位子

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

iHerb暫停對台服務　實體通路竟開「5倍價差」

第十五輪BNT剩10萬劑！陳時中：量能沒問題

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

更多熱門

相關新聞

入夜掉10度！下周更強冷氣團再襲

入夜掉10度！下周更強冷氣團再襲

今日清晨受到東北季風及輻射冷卻影響，新北瑞芳、嘉義東區出現13.5度低溫，白天開始溫度逐漸回升，明後天水氣增加，北部、東部、南部、中部山區都有雨，北、東整天濕涼，其他地區早晚較涼，溫差可達10度左右。下周二又會有新一波冷空氣南下，強度逼近大陸冷氣團等級，降溫幅度會更明顯。

上班課注意！明天放晴這時段更冷

上班課注意！明天放晴這時段更冷

穿再多都冷？必吃「8種最強暖身食物」營養師激推

穿再多都冷？必吃「8種最強暖身食物」營養師激推

雨天硬要跟　邊境陪爸包緊緊放閃

雨天硬要跟　邊境陪爸包緊緊放閃

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面