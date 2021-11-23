超商「經典1物沒了」　她嘆失去靈魂！網列出絕版菜單：快還來

▲原PO崩潰直呼，大亨堡沒有酸黃瓜醬，味道就不對了！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「時代的眼淚嗎？」一名女網友氣pupu抱怨，昨（22）日買了一份大亨堡解饞，發現酸黃瓜醬沒貨了，趕緊詢問店員原因，結果得到「不知道」的答案。文章曝光後，各地網友回報，其實某些店家仍有供貨，可能是店家沒進貨導致，並盤心目中懷念美食，其中以思樂冰呼聲最高！

一名女網友在臉書《爆怨公社》哀號，自從思樂冰販售據點愈來越少後，不料如今買大亨堡，連銷魂醬料「酸黃瓜醬」也消失了，讓她一度難以接受。

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實際詢問店家原因，無奈店員也回應「不知道！」原PO繼續討拍「要不要乾脆也不要賣大亨堡了？廢友們還有什麼，以前在便利店買得到，現在買不到很遺憾的東西啊？為什麼要取消？明明就還很受歡迎...很愛取消欸！」

文章曝光後，底下網友熱議，「黃芥末也沒了」、「就是要酸黃瓜，才有正宗」、「我超愛大亨堡＋酸黃瓜醬＋芥末醬，後來沒酸黃瓜醬後，幾乎沒在吃了」、「我們附近的7-11醬料區只剩三種醬，關東煮醬、醬油膏、番茄醬，我記得以前醬料很多的說」、「有（醬料）呀，是看那間店要不要進而已，我這邊的一間711我去到變常客，跟熟的店員嘴砲幾句過兩天就有了」。

▲網友也懷念思樂冰，但販售據點越來越少了。（圖／ETtoday資料照）



其他網友也列出絕版美食，「蜂蜜芥末醬，還有一款包細長小熱狗塗美乃滋的麵包也消失已久」、「我喜歡抽重量杯一元」、「以前大亨堡還有蒸氣熱面包機，熱的麵包比較好吃」、「40元的國民便當」、「盒裝雞塊，小時候的最愛」、「好吃的奶黃包」、「舊版的草莓奶茶～舊的紐奧良雞翅跟義大利麵 ～舊版的握便當，還我舊版」、「巧克力半點奶茶」、「他以前有一款披薩很好吃，停賣了一大陣子，現在又重推，但完全截然不同的感覺，時代的眼淚啊」、「30塊的炸雞腿」。

對此，一名前店員路過回應，「之前做超商，常常有客人自備塑膠袋大把大把的裝這種醬包，跟他說不行這樣...還會大罵的那種」。

▼網友圖片支援，表示有些店家仍有提供酸黃瓜醬料！（圖／翻攝爆怨公社）

