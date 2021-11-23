要求女客脫衣擺POSE！推拿師趁機偷拍　手機驚見138張下體照

▲謝姓男子在台中某推拿整體中心擔任推拿師，卻利用職務之便，偷拍女客人的隱私部位得逞。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

謝姓男子在台中某推拿整體中心從事傳統整復、推拿氣功等民俗療法治療師工作，卻在去年9月對前往進行腰部推拿的熟客花花（化名），以要塗抹藥膏為由，要求花花脫下下身衣物，趁機拍攝其隱私部位得逞。台中地院審理後，依對受照護人之利用機會猥褻罪，判謝男有期徒刑1年6月。

謝姓男子在台中某推拿整體中心擔任推拿師，未料謝男一時色慾薰心，竟對多次前來就診的花花伸出狼爪，趁著去年9月花花前往接受腰部推拿等治療時，利用和花花獨處的機會，以要塗抹藥膏的名義，要求花花將下身衣物脫下並擺出特定姿勢，趁機拍下花花的隱私部位；過程中花花雖然有向謝男提出質疑，不過都被謝男以「這是推拿需求」為由搪塞過去，直到花花對謝男為何遲遲沒有進行推拿而心生疑惑，轉頭查看，才驚見謝男正拿著手機猛拍自己的隱私部位，當即氣壞，要求謝男刪除照片，卻被謝男拒絕，她憤而報警處理。

謝男應訊時向檢方供稱，是「起訴書內容不實，內容均為花花捏造」，強調自己絕無犯罪，花花當天穿著連身衣服，一進門就自行褪除下半身衣物，他還出言要求花花不要將衣物脫下，回家換衣物後再來，但被花花拒絕，事後他擔心會碰到花花的隱私部位，因此還拿大毛巾蓋住花花，邊按壓邊拿起手機查看是否有訊息待回，卻被花花誤認為是偷拍等語。

不過台中地院勘驗後，卻在謝男的手機裡發現大量多位不同女性的隱私部位相片，相片數量之多更已來到138張，但謝男卻仍堅稱是因推拿需求，幫病患拍攝的照片，以利病患回家後可自行進行推拿，且拍攝當下都有取得病患的同意，另謝男堅稱是花花自行褪下下半身衣物等語，不過被花花嚴正否認，讓法官不採信其證詞。台中地院審酌謝男為滿足個人性慾，利用花花對其推拿專業技能之信賴關係，竊錄他人隱私部位，危害花花身心健康甚深，衡量謝男事後不斷否認犯行，且至今未與花花和解，依對受照護之人利用機會猥褻罪，判其有期徒刑1年6月。