　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

科技結合人文　中大重現40年前鳳飛飛電影《春寒》風貌

▲▼中大衛星月曆「遙電影」重現40多年前鳳飛飛電影《春寒》的風貌。（圖／記者許敏溶攝）

▲中大衛星月曆「遙電影」重現40多年前鳳飛飛電影《春寒》的風貌。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

淒美愛情故事《春寒》由導演粱修身與鳳飛飛主演，40餘年前在太平山拍攝，中央大學今（23日）天發佈衛星月曆「遙電影」，呈現出《春寒》場景中所描繪的太平山林業風光與翠峰湖的另一番風貌，親自到場粱修身除懷念已離開十年的鳳飛飛，更透露當年在太平山拍片，不用帶水，因只需要喝翠峰湖的湖水。

2013年齊柏林的《看見台灣》上映，首次透過電影鏡頭從空中俯瞰台灣，帶領觀眾以全新的視角領略寶島多元且美麗的地貌，而中央大學太空及遙測研究中心與視覺文化研究中心合作，結合更高的太空攝影視角與12部國人熟悉的台灣經典電影，製作2022年衛星影像月曆「遙電影」，並在今天曝光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「遙電影」月曆挑選出12部電影，分別在不同年代，在台灣12個不同地區拍攝，從山野鄉村到繁華都市，都可從電影故事中一窺一個地區與時代的發展與衝突。中大文學院長林文淇指出，例如1985年由楊德昌執導的《青梅竹馬》，描繪台北大稻埕舊商區的落寞與東區興起，對比現在的台北衛星影像，可看出台北城市開發地貌變化的脈絡。

中大太空及遙測研究中心教授蔡富安指出，遙測衛星可以從數百公里高空，忠實紀錄地表的各種樣貌，透過衛星影像，以不同視角沉浸在電影所描繪的情節中，加上超高解析衛星影像結合衛星立體測繪建立的3D地形，呈現出《春寒》電影中的太平山風貌，也提供電影《戀戀風塵》中主角在山城九份遠眺山海交錯場景的不同視野。

▲▼中大衛星月曆「遙電影」重現40多年前鳳飛飛電影《春寒》的風貌。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼粱修身說明40餘年前和鳳飛飛拍攝《春寒》時，太平山還不能開車上山。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼中大衛星月曆「遙電影」重現40多年前鳳飛飛電影《春寒》的風貌。（圖／記者許敏溶攝）

《春寒》男主角、導演粱修身今天蒞臨現場，他回憶說，1979年到太平山拍電影，當時開車上山是遙不可及，只能住在太平山莊，天還沒亮就準備出發拍電影，吃的是管理人員準備飯團，喝的是翠峰湖的湖水，還要搭三次流籠，過程很辛苦，但對他來說，有很多記憶與回憶，現在車子可以開到太平山，但現在翠峰湖的湖水已經不能喝。

中央大學副校長李光華指出，前幾天打開月曆，才知道電影《小城故事》在三義拍的，《春寒》在太平山、《俠女》在太魯閣拍的，勾起自己許多美好回憶與有趣的事，也證明科技與人文的完美結合。

▼中大副校長李光華。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼中大衛星月曆「遙電影」重現40多年前鳳飛飛電影《春寒》的風貌。（圖／記者許敏溶攝）

ET快訊
快訊／32歲護理師彩虹橋下輕生　身體懸半空
超商「包裹取貨」新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻
汪小菲離婚後首發聲！　最新行蹤曝
賓士高速「插進超商」畫面曝！　店員慘斷腿
許維恩白紗照曝！「露半球」甜吻王家梁閃爆
遠東遭陸開罰20億天價！　國台辦開嗆：心知肚明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

15歲遭性侵⋯養父原答應「會當自己孩子」　全球7.36億婦女曾受暴

看起來都沒人！轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢：99.9%都會買

歌詞「重歸祖國」惹議　台師大採新版校歌、保留原曲調

新月曆「終極光棍節」驚呆他：錯過再等1千年　網壞笑：血流成河

「蝦皮包裹取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻

玉山國家公園山屋26日恢復原住宿量　排雲山莊每天上限116人

科技結合人文　中大重現40年前鳳飛飛電影《春寒》風貌

老婆和媽媽同時煮飯！他1舉動慘了「妻喊離婚」　網罵：豬隊友

媽媽、老婆都煮晚餐！他「1舉動」慘收離婚簡訊...網辦案：肯定有問題

台灣為了開放萊劑做準備？　陳吉仲：政策從來沒改變過

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

兒忤逆老媽！壯爸秒站起「想K爆」　網見他魁梧身形：差點見上帝XD

15歲遭性侵⋯養父原答應「會當自己孩子」　全球7.36億婦女曾受暴

看起來都沒人！轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢：99.9%都會買

歌詞「重歸祖國」惹議　台師大採新版校歌、保留原曲調

新月曆「終極光棍節」驚呆他：錯過再等1千年　網壞笑：血流成河

「蝦皮包裹取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻

玉山國家公園山屋26日恢復原住宿量　排雲山莊每天上限116人

科技結合人文　中大重現40年前鳳飛飛電影《春寒》風貌

老婆和媽媽同時煮飯！他1舉動慘了「妻喊離婚」　網罵：豬隊友

媽媽、老婆都煮晚餐！他「1舉動」慘收離婚簡訊...網辦案：肯定有問題

台灣為了開放萊劑做準備？　陳吉仲：政策從來沒改變過

15歲遭性侵⋯養父原答應「會當自己孩子」　全球7.36億婦女曾受暴

歐洲入冬大爆發！羅馬尼亞疫苗接種率38%　「太平間塞爆」哭聲不斷

新店槍擊案兇嫌潛逃廈門　侯友宜：兩岸同心、全力辦案

持續守護夜間治安　東港警至超商關懷建立熱線

蔡英文揭海空戰力提升條例3大重點　「守衛家園寸步不讓！」

LINE貼圖邁入10周年　上架貼圖超過810萬組

王建民幽默發文：幸好我只拿棒球和手套　網友熱議蔡其昌也留言

正妹健身自拍　驚見變態男偷拍她「渾圓形狀」！6秒噁爛片惹怒網

12月辦雙城論壇！柯文哲：台、陸各有堅持　盼透過交流達「互相諒解」

偷拍大S婚禮糗樣結10年仇！290億富豪「秒轉發汪S離婚PO文」　網虧爆

生活熱門新聞

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

夫下班休息一下眼上吊、吐白沫　等小孩到齊心跳停止

iHerb暫停對台服務　實體通路竟開「5倍價差」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

停車場驚見新手霸氣外漏！網看傻狂酸

今晨13.5℃！明變天雨最多　下波恐強烈冷氣團時間曝

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

第十五輪BNT剩10萬劑！陳時中：量能沒問題

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

更多熱門

相關新聞

桃市府見證　AI智慧醫療計畫三方合作

桃市府見證　AI智慧醫療計畫三方合作

桃園市政府與中央大學、桃園榮民服務處以及員榮醫療體系，3日於市府共同進行「AI智慧醫療計畫合作備忘錄簽署」。副市長李憲明期盼藉由這項產、官、學、訓練的培訓機制，讓桃園AI技術更上一層樓，並提供國人完善的智慧醫療服務；桃園市榮民服務處長徐偉光表示，AI智慧產業是當前國際趨勢，也是政府推動下個護國神山的方向。

民進黨公投說明會在中央大學　他：政治入校園

民進黨公投說明會在中央大學　他：政治入校園

中央大學美食份量超大！

中央大學美食份量超大！

中央大學八德區設教學醫院 市府助爭取衛福部核定

中央大學八德區設教學醫院 市府助爭取衛福部核定

研究生筆電被偷「須延畢」快崩潰　博士所長拚了

研究生筆電被偷「須延畢」快崩潰　博士所長拚了

關鍵字：

中央大學鳳飛飛《春寒》粱修身

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

網求試穿性感背心　許瑋甯「直播更衣」辣翻

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面