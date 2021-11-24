科技結合人文　中大重現40年前鳳飛飛電影《春寒》風貌

▲中大衛星月曆「遙電影」重現40多年前鳳飛飛電影《春寒》的風貌。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

淒美愛情故事《春寒》由導演粱修身與鳳飛飛主演，40餘年前在太平山拍攝，中央大學今（23日）天發佈衛星月曆「遙電影」，呈現出《春寒》場景中所描繪的太平山林業風光與翠峰湖的另一番風貌，親自到場粱修身除懷念已離開十年的鳳飛飛，更透露當年在太平山拍片，不用帶水，因只需要喝翠峰湖的湖水。

2013年齊柏林的《看見台灣》上映，首次透過電影鏡頭從空中俯瞰台灣，帶領觀眾以全新的視角領略寶島多元且美麗的地貌，而中央大學太空及遙測研究中心與視覺文化研究中心合作，結合更高的太空攝影視角與12部國人熟悉的台灣經典電影，製作2022年衛星影像月曆「遙電影」，並在今天曝光。

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「遙電影」月曆挑選出12部電影，分別在不同年代，在台灣12個不同地區拍攝，從山野鄉村到繁華都市，都可從電影故事中一窺一個地區與時代的發展與衝突。中大文學院長林文淇指出，例如1985年由楊德昌執導的《青梅竹馬》，描繪台北大稻埕舊商區的落寞與東區興起，對比現在的台北衛星影像，可看出台北城市開發地貌變化的脈絡。

中大太空及遙測研究中心教授蔡富安指出，遙測衛星可以從數百公里高空，忠實紀錄地表的各種樣貌，透過衛星影像，以不同視角沉浸在電影所描繪的情節中，加上超高解析衛星影像結合衛星立體測繪建立的3D地形，呈現出《春寒》電影中的太平山風貌，也提供電影《戀戀風塵》中主角在山城九份遠眺山海交錯場景的不同視野。

▲▼粱修身說明40餘年前和鳳飛飛拍攝《春寒》時，太平山還不能開車上山。（圖／記者許敏溶攝）

《春寒》男主角、導演粱修身今天蒞臨現場，他回憶說，1979年到太平山拍電影，當時開車上山是遙不可及，只能住在太平山莊，天還沒亮就準備出發拍電影，吃的是管理人員準備飯團，喝的是翠峰湖的湖水，還要搭三次流籠，過程很辛苦，但對他來說，有很多記憶與回憶，現在車子可以開到太平山，但現在翠峰湖的湖水已經不能喝。

中央大學副校長李光華指出，前幾天打開月曆，才知道電影《小城故事》在三義拍的，《春寒》在太平山、《俠女》在太魯閣拍的，勾起自己許多美好回憶與有趣的事，也證明科技與人文的完美結合。

▼中大副校長李光華。（圖／記者許敏溶攝）