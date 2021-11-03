下個護國神山　桃市府見證AI智慧醫療計畫三方合作

▲桃園市副市長李憲明(左二)見證AI智慧醫療計畫三方合作。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與中央大學、桃園榮民服務處以及員榮醫療體系，3日於市府共同進行「AI智慧醫療計畫合作備忘錄簽署」。副市長李憲明期盼藉由這項產、官、學、訓練的培訓機制，讓桃園AI技術更上一層樓，並提供國人完善的智慧醫療服務；桃園市榮民服務處長徐偉光表示，AI智慧產業是當前國際趨勢，也是政府推動下個護國神山的方向。

李副市長指出，本次AI智慧醫療計畫合作對象中，中央大學為國內優秀的綜合型大學；員榮醫療機構提供居民非常重要的醫療服務；而桃園市榮民服務處也持續照顧著榮民朋友們，因此希望透過彼此合作，為醫院提供智慧醫療人才，進而滿足桃園醫療需求，帶動智慧醫療的發展。

中央大學校長周景揚表示，感謝市府的見證及桃園市榮民服務處的促成，讓中央大學有機會與員榮醫療體系接觸及合作；中央大學與市府於去（2020）年針對八德智慧健康創新園區進行合作，將結合最新AI智慧醫療技術設置醫院，而本次與員榮醫療體系合作，將率先從推廣教育出發，並持續尋求更多的合作空間。

員榮醫院總院長張克士表示，疫情衝擊下智慧醫療需求激增，而台灣在醫療及IT產業上的強勢，兩者結合有助於打造另一產業優勢。桃園市榮民服務處長徐偉光表示，桃園市榮民服務處持續提供二類退除役官兵及榮民眷就學、就業服務，而AI智慧產業是當前國際趨勢，也是政府推動下個護國神山的方向。

在本次AI智慧醫療計畫合作中，員榮醫療體系正籌備第3家全功能智慧醫療醫院，其醫護人員有60%以上畢業於國防醫學體系，有專業AI醫療課程培訓計畫的需求；而中央大學亦將成立醫學院，可提供AI醫療課程，並由桃園市榮民服務處提供進修補助，預計可提供員榮醫療體系高階醫事人員每人8至12萬元的補助，相信此舉配合八德智慧健康創新園區的規劃，搭配中央大學資源的投入、員榮醫療體系的參與及桃園市榮服處相關產學補助，在市府的支持下，AI智慧醫療計畫合作方案必定會成功，也期許以桃園市作為出發點，將類似的AI智慧醫療合作模式，拓展到全國醫療機構。

包括市府勞動局長吳宏國、教育局長林明裕、衛生局主秘林國甯、青年局代理局長涂淳惠、就服處長劉玉儀、桃園市榮民服務處長徐偉光、中央大學校長周景揚、員榮醫院總院長張克士等均一同出席活動。