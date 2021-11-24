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台商怎界定「台獨金主」紅線？　國台辦：該不該捐助「心知肚明」

記者任以芳／北京報導

遠東集團在陸經營的企業違規違法，國台辦今（24日）舉行例行記者會，證實遠東被處以罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣（約台幣20億），並收回其中一家企業的閒置建設用地。是否和陸官方「台獨名單」涉及的政治獻金金主有關聯？發言人朱鳳蓮今表示，在大陸投資的台灣大企業，對此是心知肚明，相信這些企業的負責人該不該捐助「台獨頑固分子」是有清醒認識的。

▲▼ 遠東集團、亞洲水泥 。（圖／翻攝亞洲水泥控股公司官網）

▲ 大陸國台辦證實，遠東在陸違法違規罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣 。（圖／翻攝亞洲水泥控股公司官網）

針對遠東集團在陸被罰款事件，朱鳳蓮指出，前上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。

朱鳳蓮指出，有關執法部門堅持以事實為依據，依照有關法律法規和程序，對涉事企業進行了處罰。據了解，罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣，換算大約20億台幣。目前查處工作仍在進行中。相關企業違法違規情況與予以處罰的法律依據均按照法定程序公佈在相關執法部門網站上可在網上查詢。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2021.11.24 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

外界認為遠東被罰款，與曾經政治獻金給蘇貞昌父女有關聯。事件爆發後，外界也在觀察是否有後續名單？依照台灣500大企業近8成都有大陸業務，遇到選舉期間免不了藍、綠都捐款過。目前，台商也觀望大陸「制裁名單」涉及的政治獻金金主是否有更明確界定？

對此，朱鳳蓮說，我們絕不允許「台獨頑固分子」的關聯企業或金主在大陸牟利，絕不允許台企一編在大陸賺錢，一邊在島內支持台獨，破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事。這個態度是明確一貫。「在大陸投資的台灣大企業，對此是心知肚明，相信這些企業的負責人該不該捐助『台獨頑固分子』是有清醒認識的。」

朱鳳蓮進一步說，我們歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展、依法保障台胞台企正當權益的立場和態度沒有改變，願意率先與台胞台企分享大陸發展的機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。希望廣大台胞台企明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。

至於大陸做法是否讓台商「選邊站」？朱鳳蓮說，是否堅持一個中國原則和「九二共識」，反對還是支持「台獨」分裂，都是兩岸關係大是大非的問題，攸關台海和平穩定和每位台灣民眾的安全和福祉，本來就沒有任何模糊的空間。

最後，朱鳳蓮強調，「我們從不介入台灣地區選舉。」依法打擊「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主，是為了維護台海和平穩定，為了維護兩岸同胞的切身利益，為了打擊和遏制「台獨」分裂活動。

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