中山聯盟「總司令」組水房洗千萬詐款　助「信義殺警同夥」跑路

記者邱中岳／台北報導

2014年信義區夜店殺警案逃亡嫌犯陸續被逮，警方也在2020年逮捕「總司令」蕭叡鴻，事後發現蕭在逃亡期間涉嫌參與詐騙集團幕後洗錢水房，在9月份逮捕11名嫌犯後，又發現該集團成員長期資助涉嫌殺警案的另名男子。

警方調查，信義區夜店殺警案多名嫌犯陸續入監服刑，「總司令」蕭叡鴻也在2020年11月由警方逮捕到案，警方在追捕蕭時發現，蕭在逃亡期間涉嫌組織洗錢水房，甚至招募詐騙車手。

▲警方追查詐欺水房，發現其中成員涉入殺警案外，又長期供養逃亡樊姓通緝犯。（圖／記者邱中岳攝）

警方事後追查，在2021年9月先逮捕該詐騙集團水房的30歲柳姓男子、30歲的周姓男子，發現該水房成立2年之久，經手上百名被害人，被騙總金額達千萬，警方事後又發現，其中周姓男子也曾涉入殺警案，遭判6個月，易科罰金18萬元。

據了解，周姓男子曾經涉入夜店殺警案，事後與蕭、柳等人經營水房，替詐騙集團洗錢，除此之外，還涉嫌供養34歲的樊姓男子，該名男子也曾涉入夜店殺警案，但另因槍砲案遭通緝，警方也在22日於新莊將人逮捕，也將涉嫌藏匿人犯的23歲蔡姓女友一併帶回。

▲樊姓男子涉入殺警案遭判7年6個月，另因槍砲遭通緝，在22日也一並遭逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在9月先逮捕有竹聯幫地北會的柳姓成員以及涉入殺警案的周姓男子等11人，並起獲電腦、手機、現金32萬以及在柳男住處查扣鎮暴槍，訊後依照詐欺、槍砲等罪嫌送辦。

警方後續發現周提供資金給跑路中的四海幫樊姓男子，2人均為中山聯盟成員，且樊姓男子在殺警案中遭判刑7年6個月，全案仍在上訴中，但因涉及槍砲案未到案執行遭通緝，所以警方也將樊移送相關發布單位歸案。

北市執行安城專案，共計查獲組織犯罪2件，其中包含2名主嫌以及20名幫眾，另外還有7人非法持有槍枝，另外還有賭博、竊盜、詐騙以及毒品等各內刑案共計640件，逮捕嫌犯共計743人。

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