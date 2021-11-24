頭頂「髮捲」當移動沙龍　韓妞：瀏海不完美就像裸體

▲髮捲是幫助瀏海保持捲度的利器。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者徐敬璇／綜合報導

現代女生習慣戴著「髮捲」維持瀏海造型，甚至出門在外也不忘捲上，這種行為在重視外表的韓國更是流行，韓妞們甚至認為沒有髮捲的幫助就無法擁有完美的髮型，等同於裸體出門。

據《泰唔士報》報導，在首爾街上隨處可見這種放在頭上的「塑膠圓桶」，髮捲表面黏著一層魔鬼氈方便固定瀏海，已成為年輕女孩們的保持髮型完整的工具之一。

首爾23歲的大學生Jung Yoon-won表示，雖然媽媽曾經因為擔心路人眼光，制止她在外面使用髮捲，但她還是會在前往參加活動或會議時，在路程中戴髮捲以維持瀏海的弧度，「到達目的地時的成果比過程更重要，在關心我的人面前維持形象就夠了」。她還提到，髮捲並不是過氣的舊商品，而是種實用的工具，「身為一名現代女性，除了化妝之外，也要將髮型處理整齊，少了完美的頭髮和妝容，就跟沒穿衣服一樣」。

54歲的Kim Ji-in則將髮捲視為年輕女性所轉變的潮流之一，鼓勵大家在公共場合勇於按照自己的選擇行事，不必遵循外表和性別刻板印象的期望。現代許多年輕人也支持這種自在的生活態度，對需要嚴格遵守規範的傳統習俗不屑一顧。

根據美國國際貿易管理局的數據顯示，韓國的美容行業領先全球，出產商品在2019年時佔全球美容市場的3%；另外，根據韓國貿易協會的數據，韓國2021年的美容產品出口量也同比增長了16%。