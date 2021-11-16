《魷魚遊戲》反映南韓社會黑暗面　家庭負債大過GDP全球唯一

▲《魷魚遊戲》劇照。（圖／Netflix提供）

文／中央社記者廖禹揚首爾15日專電

國際金融協會（IIF）公布最新報告顯示，韓國家庭負債在疫情期間快速增加，在37個受調國家連續兩年高居第一。家庭負債與國內生產毛額（GDP）比例達104.2%，是唯一一個負債超越GDP的國家。

韓聯社引述國際金融協會今天公布的國際負債報告指出，截至今年第2季，韓國家庭負債與GDP比例較去年同期上升6個百分點，增幅也是所有受調國家最大。

報告分析，隨著房價上升，世界各國家庭負債在今年上半年共增加1.5兆美元，在所有受調國家GDP占比達1/3，其中以韓國、俄羅斯等國影響最為顯著。

以家庭負債占GDP比例來看，繼韓國的104.2%，香港以92%居次，較去年增加5.9個百分點，其次為英國（89.4%）、美國（79.2%）、泰國（77.5%）、馬來西亞（73.4%）、日本（63.9%）、歐盟（61.5%）、中國（60.5%）、新加坡（54.3%）等。

隨著家庭負債快速增加，以及韓國銀行（BOK）可能繼續上調基準利率，韓國國內消費可能出現萎縮趨勢。根據韓銀今年9月發表的金融穩定狀況報告，繼8月升息一碼，今年內可能再次升息，使家庭負債全年利息負擔合計較去年底增加5.8兆韓元（約新台幣1360億元）。

韓銀表示，在債負比率（DSR）及貸款占所得比（LTI）分別達到45.9%及382.7%時，可能遏制家庭消費支出。截至今年第一季，韓國貸款人負擔超過上述臨界值人數占比分別達6.3%及6.6%。

若以DSR為基準，韓國低所得族群DSR超過45.9%者占比為14.3%，高於中所得群的8.5%及高所得群的4.1%。以年齡區分，20至39歲青年族群的DSR超出臨界值占比達9%，與40至49歲（5.6%）、50至59歲（5.4%）、60至79歲（4.4%）族群相比差距約一倍。

在家庭負債大幅增加同時，韓國非金融企業負債也快速增加，達到GDP的115%，僅次於香港（247%）、中國（157.6%）、新加坡（139.3%）、越南（125%）；增幅以7.1個百分點位居第3。政府負債比則排名第26，較去年增加2.2個百分點，政府財政健全性相對良好。