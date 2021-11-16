「人妻拖鞋+長襪」出門　婆婆嗆：沒禮貌！網卻風向一面倒

▲人妻外出拖鞋配襪子，被婆婆嗆沒禮貌！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

除了夾髮捲出門奇怪，還有那些穿搭也NG呢？一名人妻抱怨，昨（15）日穿襪子配拖鞋外出時，婆婆看見竟大罵沒禮貌，原PO皺眉詢問老公看法，也被質疑穿法很怪，讓她一秒玻璃心「都活在遠古時代？」文章曝光後，一票妹子力挺回應，「拖鞋+襪子，是我冬天在家的標配」、「韓國妹都這樣穿欸！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，昨日下午要去看牙醫，怎料出門時，婆婆見到她就劈頭大罵「穿這樣不行，很沒禮貌...」原PO用眼光掃描全身一番，自認穿著很正常，「現在大家不是都這樣穿嗎？」

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照片可見，可見原PO穿著長褲，還有鵝黃色條紋長襪配著NIKE運動拖鞋，原PO事後向老公討拍，豈料也得到「襪子配脫鞋很怪」的答案，讓她內心不禁上演小劇場， 「你才怪～你全家都怪～都活在遠古時代？」

就怕大家取解意思，文末，原PO不忘強調，「我只是覺得『憑什麼去干涉別人』，穿得醜，那也是我的自由啊，我要怎樣穿，還要經過婆婆老公的同意？這人生真的很厭煩捏，我不是你們的傀儡，我有我自己的想法、自由！」

文章曝光後，引來3千多名網友朝聖，一票妹子自嘲這是冬天的日常穿著，「我也都穿運動拖鞋穿襪子露營搭帳，我覺得拖鞋配襪子滿好看的」、「我也都穿襪子+拖鞋啊，因為我很會流腳汗」、「看醫生不然要穿高跟鞋嗎」、「拖鞋+襪子，是我冬天在家的標配」、「園區無塵室剛下班都這樣穿耶」、「我一些客人妹妹也都這樣穿，自己舒服就好，我有時懶得綁頭髮，鯊魚夾夾著就出門了」、「會嗎？生完小孩出門回診都這樣穿欸」、「雖然我真的看不懂現在的潮流，像之前的髮捲也是...但你說的沒錯這是個人的自由，而且只是看個醫生而已啊」。

▲夾髮捲出門，被票選最醜穿搭！（示意圖／記者黃可昀攝）



說到髮捲關鍵字，本站報導《露肩裝也上榜！「最醜穿搭」鄉民一致點名夾髮捲：再正都撐不起來》有網友發文表示，先前曾流行很顯身材的黑薄上衣，當時街上不論高矮胖瘦都愛穿，大家記得哪些比較特別的打扮或穿著嗎？貼文一出，立刻引發熱議，其中被最多人點名的就是「頭上夾髮捲」。

該貼文中，有網友也票選超母湯的各式裝扮，「寬褲、衣服只紮前面」、「近一年單車褲又流行回來，那個要好看的難度很高」、「羅馬涼鞋或超高的綁帶鞋+1」、「肩膀挖洞真的醜哭，可以改叫打針裝了」、「飛鼠褲，看起來腿短又隨便」、「襪子配拖鞋，上衣厚重配長裙，整個人矮肥短」、「老爹鞋也不懂好看在哪」、「工裝背心，很像要去釣魚」。