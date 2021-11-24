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民眾買辣椒水自救　民眾黨立委痛批：高官飄在雲端，基層做到心酸

▲▼立委賴香伶、邱臣遠召開「平行時空的社安網接得住？互踢皮球的高官是大漏洞！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委邱臣遠（左）、賴香伶（右）舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近期台灣治安事件頻傳，引發民怨，台灣民眾黨立委邱臣遠、賴香伶24日上午舉行記者會，痛批蔡政府讓人民活在恐懼之中，各部會對社會安全網互踢皮球，「高官們飄在雲端，基層做到心酸」，民眾只能買辣椒水、防狼噴霧劑自救，呼籲行政院應儘速提出《精神衛生法》修法版本，不要再拖了。

邱臣遠今天舉行記者會批評，政府不應讓民眾活在恐懼之中，整頓治安問題已是迫在眉睫，然而，內政部長徐國勇的解決方案，竟然是要求警方若查察發現車上置有球棒，必須對持有者進行相關註記，這種形式主義的做法，顯然是治標不治本。

邱臣遠表示，今年全台升級三級警戒期間，全台家暴通報量高達6816件，較去年同期增加19.24%，台灣社會面臨極大的精神壓力，也更容易引起暴力衝突及紛爭，但若檢視「社區心理衛生中心」的部建情況，會發現全台竟僅有22間社區心理衛生中心，等於平均106萬人一間，此外，近年強制住院與治療案件量遞減，全國嚴重精神疾病患者有3萬5千多人，訪視員卻不到2百人，平均每人負責近2百名重症患者，根本沒有足夠的人力及量能對高風險族群進行追蹤關切。

邱臣遠強調，社會安全網的涉及層面極廣，從家庭暴力防治、社工與警察的人力量能，乃至整個教育、矯正及醫療系統的支撐，只有任何一處發生破口便可能輕易被撕裂。但各部會未針對社會安全網進行整合與協助，反而各行其是、互踢皮球，衛福部長陳時中以「嫌犯不是精神病患」將責任推給徐國勇，徐國勇又將責任推給基層員警要求註記球棒，結果就是「高官們飄在雲端，基層做到心酸」。

賴香伶表示，近期發生深夜值班超商員工遭砍喪命事件，令社會恐慌，辣椒水、防狼噴霧劑賣到缺貨，社會安全網破了大洞，民眾卻只能買辣椒水自救，讓人無奈，總統蔡英文在就職演說宣示「要把社會安全網的漏洞補起來」，到底補在哪裡？

賴香伶說，已提出《刑事訴訟法》、《刑法》、《保安處分執行法》修正草案，針對精神疾病患者被告提供治療、定期評估監護處分、並彈性給予照護、輔導等處遇措施，目前都在審議階段，她也連署時代力量立委王婉諭所提《精神衛生法》修法草案，但仍未見行政院修法版本，呼籲行政院儘速提出修法草案，不要再拖了。

▲▼立委賴香伶、邱臣遠召開「平行時空的社安網接得住？互踢皮球的高官是大漏洞！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委賴香伶、邱臣遠召開「平行時空的社安網接得住？互踢皮球的高官是大漏洞！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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