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捷運三鶯線工地活埋工人3死2重傷　賴香伶：勞動部應介入檢查

▲▼捷運三鶯線「爆模」工安事件。（圖／記者張榮恩攝）

▲捷運三鶯線高架工程驚傳「爆模」工安事件。（圖／記者張榮恩攝）

記者呂晏慈／新北報導

捷運三鶯線在三峽的高架段工程20日下午發生灌漿工程鷹架倒塌事故，造成4名施工人員從三樓高的鷹架上跌落，導致3死2傷悲劇，死者包括2名台灣勞工、2名泰國勞工。台灣民眾黨立委賴香伶表示，聽聞此事件令人痛心，這是政府主辦的公共工程，承包商顯然未能落實職業安全維護，其施工安檢紀錄為何？有無落實工地職業安全維護措施？應該追究相關責任。

賴香伶引述媒體報導表示，事件發生後，勞動部職安署北區職安中心前往檢查初步發現：模板支撐的水平細條施作未能確實固定，才導致模板支撐強度不足，是造成倒塌意外的主要原因。依照職安法規定，承包工程的榮工工程公司必須負起工地施工安全維護責任，現場負責職安人員是否落實檢查？該工程的其他施工鷹架有無確實固定？都應該先暫時停工檢查，避免意外再度發生。

賴香伶強調，職業安全維護必須依靠監造、管理顧問廠商、承包商與上下游包商、勞工合力維護，尤其捷運作為政府公共工程，更應該是其他工程的表率，如今發生此一重大工安意外，除了勞動部職安署應介入檢查，工程主辦機關新北市捷運局、監造顧問、專案管理顧問、土建承商榮工工程公司與下游承包商都應再次檢查工區安全設施，才能避免工程意外死傷事故再度發生。

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