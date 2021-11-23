10點搶約BNT！「預約平台」自動排隊中　網傻眼：惡夢又來了

▲疫苗平台自動排隊中。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

記者曾筠淇／綜合報導

今（23）日開放第15輪新冠疫苗預約，指揮中心宣布，提供BNT及莫德納第一劑、BNT與莫德納已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ已接種第一劑間隔滿8週以上對象第二劑接種。不過稍早記者實際上「疫苗預約平台」查看時，發現這次也和往常一樣，出現排隊訊息。

第15輪共計6類對象符合資格，欲施打BNT者請於上午10點前往預約；至於AZ、莫德納則在下午2點開放預約，施打期間為11月25日至12月1日。而稍早10點一到，平台再度排隊，不少網友也紛紛傻眼表示，「上次的惡夢又要再來一次」、「整天排隊」、「排隊中，棒」。

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值得一提的是，還有網友好不容易將資料填妥，也選好接種疫苗的時間，結果卻跳出「無法連線，請確認您的網路是否正常或忙碌」的訊息，令人無奈。

一、符合資格對象為11月18日下午4時前已意願登記/混打意願登記之民眾，且符合下列任一條件：

（一）BNT第一劑：12歲以上民眾「即2009/11/25（含）前出生」。

（二）BNT第二劑：10月28日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾「即2003/12/31（含）前出生」。

（三）莫德納第一劑：18歲以上民眾「即2003/12/31（含）前出生」。

（四）莫德納第二劑：10月28日（含）前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾「即2003/12/31（含）前出生」。

（五）AZ第二劑：9月30日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾「即2003/11/25（含）前出生」。

（六）已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：9月30日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾「即2003/11/25（含）前出生」。

▲共有6類人符合施打資格，千萬別錯過預約時間。（示意圖／記者李毓康攝）

二、預約分流時程：

（一）BNT：11月23日上午10時起至11月24日中午12時止。

（二）AZ、莫德納：11月23日下午2時起至11月24日中午12時止。

三、施打時程：11月25日至12月1日。

莊人祥說明，第15輪總計符合資格者共有409萬人，當中屬於莫德納、BNT第一劑73萬（複選莫德納BNT30萬、單選BNT13萬、單選莫德納30萬），BNT第二劑244萬，莫德納第二劑15萬，AZ接種滿8週需接種第二劑者77萬，其中有8.6萬人有意願登記混打。