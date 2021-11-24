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129萬人手刀搶爆BNT　僅剩10萬劑！明開放雙軌恐也搶不到

▲▼疫情指揮中心加開5個疫苗BNT接種站，台北榮總進駐中正紀念堂BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北榮總進駐中正紀念堂設BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔子柔／綜合報導

第15輪疫苗昨（23）日開放分流預約，根據指揮中心統計，截至下午5時就有129萬人預約BNT疫苗，有些站點很快就額滿，本輪BNT還有約10萬劑接種量能，雖然雙軌制明開放混打，但台北市預約情形火熱，恐怕量能不足配合。

指揮中心發言人莊人祥表示，第15輪共有409萬人符合資格，昨日下午5時已有157萬7748人完成預約，其中有129萬8023人預約BNT（含第一劑、第二劑、混打），另AZ第二劑則有20萬8192人預約，莫德納僅有7萬1224人完成預約（含第一劑、第二劑、混打）。

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▲▼疫情指揮中心加開5個疫苗BNT接種站，台北榮總進駐中正紀念堂BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲第15輪疫苗BNT預約火熱。（圖／記者呂佳賢攝）

莊人祥指出，本輪以BNT第二劑為最主要需求，原預開量能為140多萬劑，AZ、莫德納則為40多萬劑，而雙北地區BNT預約情形火熱，許多接種站迅速額滿，已請各縣市增開量能。

雖指揮中心日前宣布第15輪開打日（11/25）起，增加已接種第1劑AZ疫苗至少8週以上、欲接種第2劑BNT或莫德納疫苗者，有無預約皆可至合約醫療院所施打，不過台北市本輪疫苗預約火熱，恐須確認是否有足夠量能。

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129萬人手刀搶爆BNT　僅剩10萬劑！明開放雙軌恐也搶不到
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