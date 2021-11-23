「滾回中國！」格鬥家贏了狂嗆對手　中國拳擊手1舉動讓他怒炸

▲美國綜合格鬥家德頓（左）與中國內蒙古的選手傲日其楞（右）。（圖／翻攝Twitter@Cody_Durden）



記者吳美依／綜合報導

美國終極格鬥冠軍賽（UFC）爆發爭議事件，選手德頓（Cody Durden）在20日的蠅量級比賽中，打敗來自中國內蒙古的對手傲日其楞，取得UFC生涯首勝，卻在賽後大嗆把對手「送回中國」。德頓被抨擊種族歧視後解釋，因為傲日其楞不尊重自己，所以他才會說出那句話。

綜合外媒報導，德頓賽後接受格鬥傳奇科米爾（Daniel Cormier）採訪，語出驚人表示，「我知道他會很難纏，但我必須把他送回他的祖國中國」，讓現場陷入長達5秒鐘的尷尬沉默。此時，科米爾才趕緊說道，「我的朋友，恭喜你！各位女士先生，讓我們掌聲送給德頓！」

德頓事後表示，「我說出來的話就是說了，事情就是這樣。大家的情緒都很激動，這就是拳擊，你知道的。」他解釋，在賽前測量體重時，傲日其楞不肯和自己握手，「那傢伙不尊重我……我打敗他後，只是想說他可以回家了，不管他要回去哪裡。如果我冒犯了任何人，我道歉。而那當然不是我的本意」。

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