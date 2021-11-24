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麥當勞今送優惠券！麥克鷄塊加1元多1件　麥香魚超爽大餐100元

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞祭最新優惠券整張狂省2860元。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、葉國吏／台北、綜合報導

整張狂省2860元！人氣速食品牌「麥當勞」確定將在11月24日喊漲，不過同步也宣布祭出「年終振興優惠券」，一共有5大優惠組合，絕對要搶吃「雞塊OREO冰炫風等加1元多1件」的超俗價，還有百元起超爽大餐、套餐飲料免費升級等，從早餐吃到晚餐通通有省，即日起至12月28日連35天限定使用。

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

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▲雞塊、冰炫風都有加1元多1件優惠。

麥當勞「年終振興優惠券」好康登場，今天開始至12月28日祭出5大優惠組合，其中，最划算的就是「加1元多1件」，包括麥克雞塊、OREO冰炫風、美式那堤等通通有，且早餐時段、一般時段皆享優惠；再來是100元吃超爽大餐，包括麥香魚、麥香雞、吉事牛3主餐搭配4塊麥克雞塊、小薯、小杯飲料，只要100元就能吃到，另也有150元的組合。

除外還有「雙人共享200元起」、「套餐飲料免費升級」、「有氧雙人早餐75折吃」等3大優惠等領，整張優惠券直接狂省2860元，並開放門市、得來速、數位自助點餐機皆可使用，麥粉們把握連35天的超狂優惠。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王限時買1送1。

另，漢堡王近日也祭出最新優惠，即日起至11月30日天天「9大限定夯品買1送1」，包含花生培根牛肉堡、小華堡、水牛城雞塊、大薯、中杯冰綠茶、咖啡聖代及、早餐限定薯球等都有，還有2款新品起士海陸堡鱈魚、美式辣薯球牛肉堡也享買1送1優惠，期間凡於官網訂餐滿額還可享4塊雞塊、洋蔥圈免費吃。提醒此活動不適用機場、兒童樂園、竹科台積P1 、台中美光、南科台積店等門市。

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