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優惠碼快收下！漢堡王限時3天「免費送堡」　門市買、線上訂通通有

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王華堡日又來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又等到每個月的免費吃堡日了！人氣速食品牌漢堡11月的「華堡日」重磅登場，11月26日至28日限時3天，凡在門市或線上預訂指定套餐並輸入專屬優惠碼，即可免費獲得原味華堡1顆。另，麥當勞明（24）日起也豪撒年終振興優惠券，連35天爽吃5大限定優惠組合。

漢堡王11月華堡日來了，11月26日至28日限時3天只要於門市購買、官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並選定於11月26日至28日取餐，再輸入優惠碼「LOVEBK」，即享1顆原味華堡免費吃，隨餐送1顆且不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外不適用此活動。

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新優惠券豪祭5大優惠組合。

另，麥當勞也宣布祭出「年終振興優惠券」，明（24）日至12月28日祭出5大優惠組合，其中，最划算的就是「加1元多1件」，包括麥克雞塊、OREO冰炫風、美式那堤等通通有，且早餐時段、一般時段皆享優惠；再來是100元吃超爽大餐，包括麥香魚、麥香雞、吉事牛3主餐搭配4塊麥克雞塊、小薯、小杯飲料，只要100元就能吃到，另也有150元的組合。

除外還有「雙人共享200元起」、「套餐飲料免費升級」、「有氧雙人早餐75折吃」等3大優惠等領，整張優惠券直接狂省2860元，並開放門市、得來速、數位自助點餐機皆可使用， 明起開放至官網下載數位優惠券，麥粉們把握連35天的超狂優惠。

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