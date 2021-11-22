點冰炫風驚見「餐具費」！麥當勞證實了：北市這5間店會加收

▲有網友發現，麥當勞湯匙要另收1元「餐具費」。（圖／翻攝Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

速食龍頭麥當勞宣布在11月24日起調漲29項產品價格，漲幅最多到7元，消息一出引發消費者熱議，不過有網友日前到麥當勞買冰炫風，發現就連湯匙也要另收費1元，而且還是木製的湯匙，讓他直呼「冰炫風都不冰炫風了」。對此，麥當勞則回應，這是為了因應政府的減塑政策，目前台北市有5間餐廳需要付費購買餐具。

一名男網友日前在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他到麥當勞點餐時，其中一項冰炫風竟然被加收「1元餐具費」，這才才知道冰炫風沒有湯匙了，「要湯匙必須要花1元，然後給我的還是木製的湯匙…整個冰炫風都不冰炫風了。」崩潰詢問，「是每一間麥當勞都這樣嗎？還是我運氣特別好…」

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文章一出，許多網友紛紛留言，「如果是麥當勞我就不太懂，難道我內用的話它們附的是可再次使用的餐具嗎？」、「沒湯匙就沒有靈魂了」、「變相漲價」、「不如買個袋子套在手，用手挖還實在點」、「不用餐具⋯難到要我表演狗喝水」、「不對呀，冰旋風就是要套專用湯匙然後卡在機器轉不是？」、「不用湯匙難道要舔爆嗎？」

對此，台灣麥當勞公關窗口透露，為了配合台北市政府環保局規範，台北市木柵動物園、內科洲子美食街、台北車站地下街K區、北捷內湖站4間餐廳不得免費提供一次性餐具；另外，台大校園的餐廳則是為因應台大要求，因此餐具也必須要付費購買，請消費者多加配合。

事實上，北市府2016年起推動禁用一次性及美耐皿餐具，使北市府、市府委外場館、夜市攤商、百貨公司及購物中心等改用不鏽鋼餐具；但在5月全台新冠肺炎爆發，北市府決定放寬，暫時放寬使用一次性餐具，以防疫優先。面對現在新冠肺炎疫情趨緩，北市府上月5日證實，自10月12日起恢復「禁用一次性餐具」規定，實施單位包括百貨公司、量販店和機關學校餐廳。

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