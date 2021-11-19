先別管漲價！漢堡王連12天「9大夯品買1送1」　漢堡、大薯都有

▲漢堡王連12天吃9大夯品買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全民齊抗漲！人氣速食品牌「漢堡王」宣布祭出最新超殺優惠券，即日起至11月30日連12天先吃「9大人氣夯品買1送1」，包括小華堡、花生培根牛肉堡、雞塊、大薯等通通有；同步加碼推「24種抗漲優惠5折起」，爽吃脆洋蔥牛肉堡、中薯、辣薯球等買1送1，還有多款人氣漢堡套餐，荷包一路省到明年。

▲漢堡王9大品項買1送1。

先別管漲價！漢堡王宣布祭出最新優惠，即日起至11月30日天天「9大限定夯品買1送1」，包含花生培根牛肉堡、小華堡、水牛城雞塊、大薯、中杯冰綠茶、咖啡聖代及、早餐限定薯球等都有，還有2款新品起士海陸堡鱈魚、美式辣薯球牛肉堡也享買1送1優惠，即起只要到臉書粉專活動頁面留言即可獲得優惠券，期間凡於官網訂餐滿額還可享4塊雞塊、洋蔥圈免費吃。

提醒此活動不適用機場、兒童樂園、竹科台積P1 、台中美光、南科台積店等門市。

▲▼加碼吃24種抗漲優惠。



另，同步還有最新「歲末嗨吃限定優惠」，漢堡王祭出24種全新抗漲優惠下殺5折起，包括買1送1、超值單點、個人超省餐及雙人激省餐共4組合，即日起至2022年1月17日限時吃。

▲21Plus、21風味館連7天「買烤雞送炸雞」。

另，21Plus、21風味館宣布祭出感恩節「買烤雞送炸雞」限定優惠，即日起至11月25日連7天只要購買招牌香草烤雞就送香脆炸雞3塊，烤雞、炸雞一次滿足，還附贈專屬沾醬2個，此優惠也適用於foodomo美食外送，在家就能爽吃，提醒21TOGO門市、台積電門市不參與本次活動。

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