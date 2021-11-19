不限量吃到爽！速食店連7天「買烤雞送炸雞」

▲21Plus、21風味館祭出連7天「買烤雞送炸雞」優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控揪團吃爆！以招牌香草烤雞累積人氣的速食連鎖店「21Plus、21風味館」祭出感恩節限定「買烤雞送炸雞」優惠，即日起至11月25日連7天，只要購買指定烤雞就送3塊香酥炸雞，且外送同享折扣，把握機會吃一波。另，拿坡里門市至12月10日也有「戰斧雞腿買3送1」限定優惠。

21Plus、21風味館宣布祭出感恩節「買烤雞送炸雞」限定優惠，即日起至11月25日只要購買招牌香草烤雞就送香脆炸雞3塊，烤雞、炸雞一次滿足，還附贈專屬沾醬2個，此優惠也適用於foodomo美食外送，在家就能爽吃，提醒21TOGO門市、台積電門市不參與本次活動。香草烤雞是以21種天然香料醃製，並用獨特蒸烤技術烤雞製成外皮酥脆、肉質鮮嫩的罪惡口感，讓人忍不住一口接一口。

▲CP值超高戰斧雞腿最新優惠要把握。

另，拿坡里近日也針對「戰斧雞腿」推出會員限定「買4送2」優惠，即日起至11月30日只要透過三商i美食卡APP並使用1點紅利點數，即可領取「戰斧雞腿買4送2」優惠券，限量只有3333張，憑券秒享6隻戰斧雞腿下殺67折就能，划算到不行。拿坡里戰斧雞腿使用國產連腿排大雞腿裹上義式炸雞粉現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配多汁雞腿肉，微辣口感讓人一口接一口。

門市則加碼推「戰斧雞腿買3送1」，即日起至12月10日免優惠券直接爽吃買3送1，4隻戰斧雞腿下殺75折，炸雞控絕對要把握機會吃爆。

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