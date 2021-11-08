雙11日本神級防漏尿布拚抗漲　聰明媽咪囤好囤滿就靠這一檔！

▲號稱YouTuber界長青樹，擁有百萬粉絲的蔡阿嘎和二伯，也推薦滿意寶寶(圖／擷取自蔡阿嘎Facebook)

消費中心／綜合報導

漲漲漲！民生物價年漲2.36%，荷包縮水但養小孩的奶粉尿布錢省不了，新手爸媽育兒壓力山大，雙11檔期促銷方案超有感，日本製滿意寶寶竟然單片只要6塊多！驚人的低價讓網友直呼猶如雪中送炭，難得好康絕對是所有父母的大確幸，一包現省上百元，趁著這波低價快補貨。滿意寶寶極上の呵護主打柔軟服貼不外漏，利用雙11優惠價格守護爸媽的荷包。

照護嬰兒最害怕的就是遇到炸屎漏尿窘境，媽咪陷入反覆洗床單、洗衣服的炸屎地獄，讓辛苦的育兒生活心更累，壓力大時反而無法仔細體會當媽媽的美好。極上の呵護輕巧褲360°超彈腰腿圍，不論腿腿、肚肚、背背都能360°完美包覆，不管寶寶怎麼動，都能跟著寶寶的身形完美貼合，沒有縫隙，炸屎漏尿的窘境不再出現！

▲擁有360度超彈柔貼的滿意寶寶輕巧褲，不管小馬糬怎麼好動，馬叔叔都能優雅育兒，不怕炸屎外漏（圖／擷取自馬叔叔Instagram)

除了炸屎漏尿之外，看到寶寶紅屁股最讓爸媽心痛，日本製滿意寶寶的舒適透氣材質有極佳透氣性，使用天然有機棉材質讓寶寶肌膚維持乾爽舒適從此遠離紅屁屁困擾，也是目前市面上唯一獲得「世界標準安心材質的認證OEKO-TEX」的尿布，成為媽媽們的最佳神隊友，也更是全台月子中心使用率最高的尿布品牌，跟著專業護理師選擇的準沒錯。

▲從月子中心的黏貼型一直到現在寶寶活潑好動的輕巧褲，新手爸媽陳彥婷以及巨人嘗試多牌尿布，最推薦的還是滿意寶寶！(圖／擷取自陳彥婷Instagram)

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