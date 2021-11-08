　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲　聰明媽咪囤好囤滿就靠這一檔！

▲▼ 滿意寶寶 。（圖／品牌提供）

▲號稱YouTuber界長青樹，擁有百萬粉絲的蔡阿嘎和二伯，也推薦滿意寶寶(圖／擷取自蔡阿嘎Facebook)

消費中心／綜合報導

漲漲漲！民生物價年漲2.36%，荷包縮水但養小孩的奶粉尿布錢省不了，新手爸媽育兒壓力山大，雙11檔期促銷方案超有感，日本製滿意寶寶竟然單片只要6塊多！驚人的低價讓網友直呼猶如雪中送炭，難得好康絕對是所有父母的大確幸，一包現省上百元，趁著這波低價快補貨。滿意寶寶極上の呵護主打柔軟服貼不外漏，利用雙11優惠價格守護爸媽的荷包。

照護嬰兒最害怕的就是遇到炸屎漏尿窘境，媽咪陷入反覆洗床單、洗衣服的炸屎地獄，讓辛苦的育兒生活心更累，壓力大時反而無法仔細體會當媽媽的美好。極上の呵護輕巧褲360°超彈腰腿圍，不論腿腿、肚肚、背背都能360°完美包覆，不管寶寶怎麼動，都能跟著寶寶的身形完美貼合，沒有縫隙，炸屎漏尿的窘境不再出現！

▲▼ 滿意寶寶 。（圖／品牌提供）

▲擁有360度超彈柔貼的滿意寶寶輕巧褲，不管小馬糬怎麼好動，馬叔叔都能優雅育兒，不怕炸屎外漏（圖／擷取自馬叔叔Instagram)

除了炸屎漏尿之外，看到寶寶紅屁股最讓爸媽心痛，日本製滿意寶寶的舒適透氣材質有極佳透氣性，使用天然有機棉材質讓寶寶肌膚維持乾爽舒適從此遠離紅屁屁困擾，也是目前市面上唯一獲得「世界標準安心材質的認證OEKO-TEX」的尿布，成為媽媽們的最佳神隊友，也更是全台月子中心使用率最高的尿布品牌，跟著專業護理師選擇的準沒錯。

▲▼ 滿意寶寶 。（圖／品牌提供）

▲從月子中心的黏貼型一直到現在寶寶活潑好動的輕巧褲，新手爸媽陳彥婷以及巨人嘗試多牌尿布，最推薦的還是滿意寶寶！(圖／擷取自陳彥婷Instagram)

新生兒平均一天需要換十片尿布以上，以一片8元來計算累積下來費用相當可觀。現在物價漲薪水不漲，千萬不要讓尿布成為經濟壓力來源！聰明的爸媽快趁著雙11超殺優惠手刀大量補貨，一次囤起來！非常適合趁優惠時候手刀大量補貨。

寶寶尿布用量大，新生兒一天要換六到十片尿布，日本製神級尿布哪買划算？11/5～11/11限時優惠單片最低只要6塊多，還有現金折扣不手軟，滿2999送300、滿5999送600、滿8999送1000MO幣（MOMO商城購物使用）外，最高現金折一千元，折後滿額$11,111再送滿意寶寶晚安褲一整箱！聰明媽咪趁這波超殺優惠，趕緊囤起來！

除了賣場活動有下殺優惠外，為了回饋消費者，活動期間凡購買滿意寶寶極上の呵護、瞬潔乾爽、輕巧褲系列商品，進入滿意寶寶LINE官方帳號登錄集點，限時再加碼點數111點，集點可以再免費換日本製尿布，精打細算的媽咪們千萬不要忘記隱藏好康唷！


●滿意寶極上の呵護這裡買→https://lihi1.com/srXZE
●滿意寶極上の呵護輕巧褲這裡買→https://lihi1.com/9XZ1w
●滿意寶寶瞬潔乾爽輕巧褲這裡買→https://lihi1.com/j19cT

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
林姓家族砸27億買走6千坪土地！　身分曝光是他
分手5個月「前女友生下3胞胎」！他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻
拜登國際晚宴放屁！　查爾斯妻子目睹嚇傻：又長又響
身分證中這「38組號碼」　楊枝甘露與油雞買一送一
OL東區聚餐喝醉！　老闆竟在計程車上性侵她
LINE輸入「這行字」被消失禁用　官方回應了
柯P嗆「打2劑也關14天不合理」　陳時中霸氣「反問」這句

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

林可彤：脫離炸屎地獄直奔天堂！大推日本神級尿布「滿意白金」

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲　聰明媽咪囤好囤滿就靠這一檔！

寒冬來襲！最強禦寒神物「超導石墨烯毯被」上市

不用湊低消直接免運！達美樂：全門市即起「免外送費」

誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝

悠遊卡「美貌」升級開外掛！針織女王潘怡良「注入時尚靈魂」嗶卡通關秀出超帥態度

雙11搶一日爆品！Toshiba隨身碟只要11元　SK-II青春露3千元有找

雙11就是囤貨好時機！電商平台衛生紙、洗衣精優惠盡出

阿米們快筆記！超商開賣4款「BTS祝福語巧克力」　還有限量組合

咖啡買1送1 ！4大超商「第二波紙本五倍券」開領了　流程、優惠一次看

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲　聰明媽咪囤好囤滿就靠這一檔！

寒冬來襲！最強禦寒神物「超導石墨烯毯被」上市

不用湊低消直接免運！達美樂：全門市即起「免外送費」

誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝

悠遊卡「美貌」升級開外掛！針織女王潘怡良「注入時尚靈魂」嗶卡通關秀出超帥態度

雙11搶一日爆品！Toshiba隨身碟只要11元　SK-II青春露3千元有找

雙11就是囤貨好時機！電商平台衛生紙、洗衣精優惠盡出

阿米們快筆記！超商開賣4款「BTS祝福語巧克力」　還有限量組合

咖啡買1送1 ！4大超商「第二波紙本五倍券」開領了　流程、優惠一次看

北投好市多跳電！無法結帳、出入場　業者說明情況

台東4K觀光即時影像好評如潮　縣府再加裝杉原灣蔚藍美景

「培力普羅鈣錠」受潮冒黃斑　食藥署回收350萬顆！

最高榮譽！　元智大學副校長李清庭榮獲「2021年電機工程獎章」

台東馬偕醫院2醫師　榮獲醫師全聯會防疫及醫療貢獻

國道一號連兩撞！南北僅隔1.4公里　聯結車擦撞水泥包掉滿地

台東縣太平溪人工濕地導覽解說　21環境教育生力軍結業

金馬獎主持人揭曉！「林柏宏首挑大樑」同《當男人》導演打造開場

波特王曝「最新割韭菜手法」　臉書詐騙激增：連棺材本都攤沒了！

台東縣內牛隻須釘掛耳標、省道旁2百公尺內不可養　最高罰6萬

台史博館揭牌升格三級機構　黃偉哲：歡迎參訪了解在地文化

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

消費熱門新聞

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「第二波紙本五倍券」領券優惠

北投好市多跳電無法入場！　業者回應了

誤喝仿冒孅體茶　醫師呼籲千萬別亂喝

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

針織女王潘怡良注入時尚靈魂　悠遊卡美貌升級開外掛

濕衣服「3小時沒晾照樣香」

超商開賣限量4款「BTS祝福語巧克力」

幫寶適年度最大優惠雙11開搶！momo購物、PChome折扣超殺

達美樂：全門市即起「免外送費」

吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨

暖胃最省！全聯藥膳調理包買1送1

雙11秒殺必買清單！

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

更多熱門

相關新聞

手搖杯雙11限時買1送1、加1元多1杯

手搖杯雙11限時買1送1、加1元多1杯

雙11優惠喝不停！2大人氣手搖飲「春陽茶事」、「拾覺細做輕飲」宣布祭出限時1天飲品優惠，其中，春陽茶事可是直接有「指定飲品買1送1」，拾覺則推「加1元多喝1杯」等小確幸，手搖控把握機會喝爆。

NIKE「雙11快閃優惠」來了

NIKE「雙11快閃優惠」來了

雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

手搖飲祭「5大人氣飲品買1送1」！

手搖飲祭「5大人氣飲品買1送1」！

雙11搶一日爆品　Toshiba隨身碟只要11元

雙11搶一日爆品　Toshiba隨身碟只要11元

關鍵字：

滿意寶寶超防漏雙11

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

坤達「愛巢豪宅破億」事業攀高峰　揪歐弟入住

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面