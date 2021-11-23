超商店員頻遭攻擊　蘇貞昌：提供店員必要的防衛性器具

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳家祥／台北報導

近期治安事件頻傳，台中、桃園街連發生超商店員遭攻擊事件，台中還有2起球棒打人事件，新北更發生震驚社會各界的槍擊案。行政院今召開治安防治會報，針對超商攻擊事件頻傳，院長蘇貞昌23日指示，請經濟部與超商協調，提升超商的軟硬體自我防衛能量，例如可為店員提供必要的防衛性器具，如有必要也請強化、擴充安全監控設備，增設保全系統等。

蘇貞昌表示，台灣的超商無所不在，24小時為民眾提供各式服務，是民眾生活不可或缺的補給站，超商已經為我們帶來安全便利，融入庶民生活的文化；超商也是近年政府提供服務的最佳夥伴，讓政策推動更快速普及。台灣人對於超商是肯定的感謝的，因此應該共同守護超商文化。

蘇貞昌指出，內政部與疫情指揮中心都宣布，可以張貼告示或錄音廣播方式，勸導戴口罩，不必苛責於店員。也請經濟部與超商協調，提升超商的軟硬體自我防衛能量，例如可為店員提供必要防衛性器具，如有必要也請強化、擴充安全監控設備，增設保全系統等。

蘇貞昌說，警方在接獲報案後都能快速抵達現場，但為能更快速反應、遏止不幸事件發生，請內政部、經濟部與各超商業者共同研議，利用新科技建立超商、保全與警方間的直接緊急通報、快速反應機制，縮短報案的時間差，讓警方可以更即時到現場處理案件。

蘇貞昌表示，在警民連線機制建立前，現有的視訊110報案系統APP，也請警政署擴大宣傳，讓超商店員與民眾都能了解如何利用。也請警方加強超商巡邏、增加見警率，一旦發生危害，就啟動快打部隊到場應處，迅速將不法分子逮捕法辦，以維社會、超商的安全。