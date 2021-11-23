張綱維今再訴遠航遭違法撤照　民航局：均依法處置

▲遠航董事長張綱維今天下午召開記者會，再批民航局違法廢照傷害數千名遠航員工。（圖／記者羅志華翻攝）

記者許維寧／台北報導

遠航董事長張綱維今天（11/23）下午再度召開記者會，再批民航局違法廢照傷害數千名遠航員工。張綱維行政訴訟將於明日（11/24）召開程序庭，民航局今晚則表示，民航局均依法處置，並於遠航提起訴願等行政救濟程序時，已向各級訴願會與行政法院詳實說明。

張綱維今天再表示，從前年12月到去年3月交保期間是人生中最慘澹的時期，名譽、事業被一股隱形的力量摧毀。之後再稱民航局違法對遠航撤照，並由台北地檢署羅織罪名，意欲摧毀其畢生心血。但張綱維也揚言，將為遠航復照、復航一事和民航局力爭到底外。

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民航局晚間回應，遠東航空公司於104年10月完成重整後，因飛機老舊及過去財務記錄問題，民航局基於大眾利益與飛安等考量監督遠航財務與飛航安全，遇有異常，即要求立即改善。飛安部分，遠航MD機隊機齡老舊，自105年起便多次發生發動機冒煙、飛機故障臨時取消航班等事件，甚至因發動機性能不佳，於夏天時需降低載重，導致旅客返台後行李仍留在國外等情況。民航局基於飛安考量維護旅客權益，才自106年3月起限制遠航MD機隊每月飛行時數。

民航局也說，至於張綱維財務層面，遠航曾經向金融機構貸款22.5億元，公司105年第3季財報卻有大金額款項約新台幣24.9億元借予關係人，民航局於同年11月進行財務檢查時發現後，此舉恐嚴重危及民航業者財務穩定，因此要求遠航立即補回。遠航之後以房產做價前述借款，為免遠航發生財務危機損及旅客利益，民航局同時要求遠航必須成立機票票款信託帳戶，以確保購票旅客權益。

在民航局要求下，專戶於107年1月成立。遠航108年底無預警停航後，民航局即啟動此一帳戶，所有購票旅客，均已順利退款。

由於復興航空曾於105年11月無預警停業，民航局參酌國外作法與我國國情修正民用航空法相關條文，建置航空公司事前申報停業或結束營業之機制，相關條文已經公佈實施。其中民航法第48條第3項規定：「民用航空運輸業應於停業或結束營業前……檢附停業或結束營業計畫，申請民航局核轉交通部核准，並於核准之日起六十日後始得停業或結束營業。」

民航局指出，遠航108年底未依規定無預警停業違法事實明確，民航局再依據民航法第112條第4項規定，報請交通部廢止遠航民用航空運輸業許可，並於交通部同意後，依法註銷其許可證並裁罰遠航300萬元。民航局均依法處置，並於遠航提起訴願等行政救濟程序時，已向各級訴願會與行政法院詳實說明。

至於遠航無預警停業對公共利益造成損害部分，民航局也說，遠航負責人亦涉及違反民航法第110條之3相關規定，依法可處3年以下有期徒刑或科或併科新臺幣2000萬元以上2億元以下罰金，此部分已由檢方併同違法淘空、違法放貸等案偵辦，並於109年7月30日起訴。民航局對遠航財務與飛安有監督權責，至於當年轉移貸款行為是否涉及淘空、是否違反銀行法其他法令，由檢方依法調查。