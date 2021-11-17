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遠航遭廢照張綱維再批違法無效！　民航局：程序早已補正

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航遭廢照，董座張綱維深夜再發聲明槓民航局。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

遠東航空董事長張綱維今天（11/17）久違現身，稱交通部民航局於去年1月對遠航撤照一事違法，對此將提出50億元的國賠。張綱維晚間再發出聲明，表示提出國賠是萬不得已，目的是導正行政官員、彌補過失，民航局則回應，廢止遠航民用航空業許可證是交通部依法決定，後來亦有根據交通部訴願委員會意見補正程序。

張綱維今稱民航局違法廢除遠航執照，目前已經提出行政訴訟，預計月底將開庭。今天民航局長林國顯下午出席記者會時則表示，當初是依照民航法廢除遠航執照，有事證也有相關公文，一切都照規定進行。依法停航須於前兩個月提出計畫，遠航當初未照規定辦理依法就能廢照。

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張綱維晚間發出聲明表示，認定民航局違法越權對遠航撤照的是交通部訴願審議委員會，不是他個人，提出國賠是萬不得已，目的是導正行政官員彌補過失，體恤遠航近千名員工生計，允許遠航復照再依程序復航。

張綱維說，交通部訴願會11名專家學者，對遠航公司被撤照後提出訴願，於去年5月26日作出決定，內容記載：「訴願人（遠航）民用航空運輸許可之廢止權限，應為交通部，惟民航局逕以其名義…難謂適法，…將109年1月31日函附裁處書…註銷許可證及獲配航權部分撤銷。」意即遠航撤照權限應在交通部。

民航局則回應，廢止遠東航空公司民用航空業許可證，是交通部依法決定，後來亦有根據交通部訴願委員會意見補正程序。

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