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社會 社會焦點 保障人權

4千萬「漏尿之毒」遭神解封　「補腦發財」變環島逃亡

記者沈繼昌／桃園報導

因新冠肺炎疫情影響，台灣國內毒品市場極其缺貨，航警局與海關今年3月間查獲毒梟以進口熱轉印機企圖闖關桃園機場，被攔獲15台熱轉印機內各夾藏6小包K他命、總計23公斤之三級毒品，其中陳姓主嫌察覺有異後還繞行環島一圈企圖躲避警方查緝，甚至還買機票企圖出境避風頭，但仍被航警局人員分別在台南、嘉義等地查獲3名主嫌到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局今年3月初查獲毒梟以進口熱轉印機企圖闖關，遭海關與航警局人員攔獲，在15台熱轉印機內查獲各夾藏6小包K他命毒品，總計23公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年3月初查獲毒梟以進口熱轉印機企圖闖關，遭海關與航警局人員攔獲，在15台熱轉印機內查獲各夾藏6小包K他命毒品，總計23公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲毒梟以進口熱轉印機企圖闖關，在15台熱轉印機內查獲各夾藏6小包K他命毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲毒梟以進口熱轉印機企圖闖關，在15台熱轉印機內查獲各夾藏6小包K他命毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局刑警大隊指出，今年3月間接獲線報指稱，陳姓男子等毒梟自國外進口不明機器夾藏毒品分批闖關，經航警局與海關人員合作追查，以X光透視查驗發現，從香港抵台的2批共計15台熱轉印機影相當可疑，可能夾藏毒品，經過檢查後果然發現15台熱轉印機、每台夾藏6小包K他命，總計有23公斤之多，市價逾4千萬元。航警局專案小組立即報請桃園地檢署果股檢察官指揮偵辦，並溯源偵辦，檢察官指揮台南市刑大、嘉義市警局刑大、新竹縣警局大隊等單位追查。

▲航警局今年3月初查獲毒梟以進口熱轉印機企圖闖關，航警局專案小組會同台南、嘉義與新竹等警方查獲陳姓等3名主嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年3月初查獲毒梟以進口熱轉印機企圖闖關，航警局專案小組會同台南、嘉義與新竹等警方查獲陳姓等3名主嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案人員查出這批貨物分別寄往嘉義縣與臺南市，專案小組指派兩組人員前往埋伏，經過7天24時不眠不休埋伏監控，在今年4月1日凌晨分別在臺南市仁德區、嘉義市與高雄市小港區逮捕陳姓、鍾姓與徐姓等3名毒梟到案。其中，緝捕過程中陳姓主嫌一度察覺異狀，為逃避警方查緝，一路從台灣南部、東部、北部環島一圈，得知事跡敗露更企圖購買機票潛逃出境，最後在出境前遭警方專案人員緝捕到案。

▲航警局航警局刑警大隊副大隊長田偉（中）會同海關人員說明毒品案相關案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局航警局刑警大隊副大隊長田偉（中）會同海關人員說明毒品案相關案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，本案查扣K他命三級毒品，目前為時下年青人最常用毒品種類之一，常在KTV、PUB等場所遭濫用助興，長期施用K他命會造成膀胱纖維化而縮小，出現漏尿、膀胱炎等後遺症，甚至一輩子得包尿布度日；近期因新冠狀病毒疫情導致價格飆漲，從原本市價1公斤100萬元漲成150萬至200萬元不等，毒梟見有暴利可圖，竟鋌而走險企圖走私，航警局與海關人員及時阻止這批毒品流入市面戕害國人健康。

航警局強調，目前全國以防疫工作為重點，警方除全力貫徹中央流行疫情指揮中心政策進行國門防疫措施外，亦持續加強邊境毒品查緝等把關工作，讓不法集團無機可趁。

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