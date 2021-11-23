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香港立法會選舉12月登場　將設「邊境口岸投票站」閉環式運作

▲▼香港立法會。（圖／香港立法會）

▲香港立法會換屆選舉投票將於12月19日進行。（資料圖／香港立法會）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港立法會換屆選舉投票將於12月19日進行，特首林鄭月娥今（23）日表示，將於多個已關閉的邊境口岸設立投票站，屆時居住在大陸的港人可在這些票站投票，投完票即日返回。

據《香港01》報導，林鄭月娥今日在記者會上宣佈四項消息，當中針對在大陸的港人口岸投票問題，稱由於今次選舉有一定的複雜性，需要3.8萬人員負責，且每一個議席都有競爭，12月19日前沒可能做到「正常的通關」，政府已積極研究安排，相信一定做到。

她接著表示，初步而言，口岸票站將設在一些本身已關閉的邊境管制站，投票者需要預先登記，困難之處在於如何令選民投票回大陸後豁免檢疫14天，中央很願意幫忙。

林鄭月娥預告，投票過程一定是閉環式，選民不可離開票站，投完後要馬上折返大陸。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

被問到煽惑投白票問題，林鄭月娥指出，全國人大決定之下，特區政府要依法處理破壞選舉的行為，處理煽惑他人投白票、不投票等，並由律政司獨立作檢控決定，強調不會說記者在現場問一問白票問題就犯法的情況，香港是「法治社會」。

至於有人提出以加權方式計算出立法會選舉的綜合投票率，林鄭稱，她反對改變投票率計算方式，最大型選舉應沿用慣常做法且市民接受的方式，下月立法會選舉將按界別計算投票率，完全沒有想過其他方法。

另外，林鄭月娥還在會上宣佈，第2次為通關作準備的專家對接會議25日在深圳舉行，港方會由政務司司長率領；國家體育總局已接受港府邀請，安排今次東京奧運健兒來港，時間在12月3日至5日，約有30人，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等。

林鄭月娥表示，周日將離港外訪，前往湖北武漢，商談高層合作機制，隨團的包括政務司司長、民政事務局局長、創科局局長、政制及內地事務局副局長。

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