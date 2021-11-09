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桃機今年「鳥擊」數達7件！每日補鳥兩次　再建鳥相資料庫防範

▲桃機防範鳥擊。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場架設直立式鳥網等阻隔設施，降低鳥擊事件發生。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

今年四月間桃園機場才因為「鳥擊」事件短暫關場影響航班起降。為了防範鳥擊發生意外，桃機公司今（11/9）表示，機場採用大數據分析掌握機場鳥類動態，對此也建立「鳥相」資料庫，藉由掌握每個月的鳥類活動資訊防範可能威脅到飛安的鳥種，以此警示活動區域、飛行高度等。

國內機場發生鳥擊事件時有所聞，根據桃機公司統計，航機鳥擊次數2018年曾達39件、2019年23件，鳥擊事件有逐年下降趨勢，至2020年剩下5件，2017年至2020年，每萬架次鳥擊率均低於目標值。今年受到疫情影響，本年度1至9月航班相較去年同期減少16%，但機場周邊多為空曠草地、埤塘等有利鳥類棲息環境，加上上半年碰上鳥類育雛季節，因此鳥擊事件頻率較平均數稍高，今年1至9月間鳥擊件數為7件。

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▲桃機防範鳥擊。（圖／桃機公司提供）

▲桃機工作人員與航警偕同驅鳥。（圖／桃機公司提供）

桃機公司表示，為了落實機場飛安，已於機場安全管理SMS系統中成立野生動物防制分組，擬訂計畫減少鳥類及野生動物進入機場機會。機場公司先與桃園市野鳥學會合作建立「鳥相資料庫」及觀測紀錄，每月發布鳥類活動預告，並於網站公告可能威脅飛安的鳥種、活動區域與時間及飛行高度等資訊，資料也會上架於「電子式飛航指南」（eAIP）桃園機場一節，全世界的航空公司都可以上網參考、檢閱。

此外，桃機公司也從周邊環境著手，減少機場內鳥類遮蔽處、水源、覓食地等，並架設鳥網整治，減少鳥類於機場周遭棲息的機會。今年8月起，再執行空側蟲相研究調查，掌握鳥類食物鏈與生態環境，作為檢視及調整鳥擊防制措施採取對策參考。

桃機公司也固定於清晨、傍晚兩時段執行「驅鳥作業」，藉由鳴笛、蜂鳥器、鳴槍等方式驅鳥，若有突發性鳥群闖入，則會依規定暫時關閉跑道驅鳥，持續維護航班安全。

▲桃機防範鳥擊。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場以紗網覆蓋明溝，減少鳥類進入機場。（圖／桃機公司提供）

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