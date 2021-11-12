航空迷注意！桃機觀景台今重啟　開放時間有變動！入場規定一次看

▲桃機觀景台是航空迷看飛機的好去處。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

桃園機場第二航廈5樓觀景台是不少航空迷飽覽飛機的聖地。但受到疫情影響，即便桃機已於10月中旬宣布開放出境餐飲內用，但景觀台仍未跟著解禁。桃機公司表示，今天起（11/12）恢復開放觀景台，但必須確保動線分流，參觀時間則縮短為上午9時至傍晚17時，且入口設置人流控管，須保持1.5公尺社交距離，若人數過多則以發號碼牌方式控管。

根據桃機公告指出，配合防疫管制，桃園機場第二航廈南北擴建區戶外觀景台自7月27日調降疫情警戒標準至第二級，仍維持暫停開放，重新開放時間將視疫情調整。日前桃機副總經理洪玉芬先前受訪時則談到，由於桃機屬於國門第一線管制不可鬆懈，但是否開放觀景台可以研議。

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桃機公司則表示，今天重啟開放桃機第二航廈觀景台，但開放時間過去可至晚間10時點，防疫期間則縮短為從上午9時至傍晚17時。過去觀景台開放以300人為限，但考量防疫需求須落實1.5公尺社交距離，因此觀景台將於入口處進行人流控管，若人數過多，則以發號碼牌方式協助入場。

另外，桃機公司也說明，觀景台也規劃觀景台進出動線，落實和機場入境民眾分流，以此降低交叉感染的風險。民眾若要參觀觀景台，還需依照指引進入。

桃機公司也提醒，觀景台處不開放飲食、需配戴口罩，但觀景台也設有景觀咖啡廳和餐廳，目前已經設置隔板等防疫設施，民眾若有飲食需求可入內內用。