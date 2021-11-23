綠島流浪狗集體獵殺梅花鹿山羌　居民無奈：只能幫忙收屍

▲梅花鹿遭咬傷。（圖／蔡美娟提供）

記者楊漢聲／台東報導

近來，全台各處因為流浪貓狗增加導致與自然野生動物產生許多衝突，台東也不例外，而綠島和池上是目前衝擊較嚴重的地區之一。綠島甚至發生梅花鹿遭流浪狗咬傷，生態問題值得重視。

池上興富濕地，生態物種豐富，是周遭淺山地區動物的避難所，最近社區巡守隊在濕地也調查到了成群的流浪貓狗，由於濕地內有豐富的哺乳類動物和水鳥會在這邊築巢，社區生態工作者林國欽表示，相當擔憂流浪或放養的貓犬會對該濕地生態造成影響，建議相關單位應當重視。

有獨無偶，綠島地區生態豐富，也面臨著流浪貓狗破壞生態的問題，在地居民表示，流浪狗成群獵殺梅花鹿和山羌相當常見，綠島知名潛水教練馬永正表示，目前綠島山上、林班地的野狗成群獵殺梅花鹿跟山羌，都有組織性的編組，之前網路社群上就有居民和野生動物受害，這問題相當棘手。

而池上知名青農魏瑞廷的有機田也避免不了這樣的問題，青農魏瑞廷多年提倡里山概念，用擬態猛禽趕鳥和紀錄田間動物，但卻也紀錄到周遭浪犬或是未繫養的家犬在田區獵殺花嘴鴨幼雛和秧雞，魏瑞廷只能無奈的幫野生動物收屍。

▲慘遭獵殺的花嘴鴨幼雛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

熊良心生態公司的執行長林耿弘表示，國際上有許多案例，都在告訴我們千萬別忽視流浪貓狗帶來的傷害，我們眼中可愛的貓狗其實殺傷力是很可怕的，國際上有個知名案例，夏威夷秧雞，曾有報告指出這個物種的滅絕就跟貓、狗、狩獵有關。

他舉例，根據文獻，野貓在澳洲，每年能殺死多達八億一千五百萬隻野生動物，當中超過一半是澳洲本土物種，以小型的哺乳類動物和爬蟲類為主，流浪貓狗在國際多處已是燙手山芋。

林耿弘說，雖然流浪貓狗是人類造成的問題沒錯，但為甚麼是這些野生動物承受這些傷害？我們必須理智且平等的看待生命才有辦法解決問題，千萬別被可愛二字而理盲。目前不少生態學者、工作者正積極呼籲農委會應當速立法，於生態敏感帶、友善田區、國家公園等處的流浪貓狗應當視同外來入侵種處置，並對未繫養犬貓飼主重裁罰，來改善這個問題。