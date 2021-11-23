台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

▲陳樹菊，現身配眼鏡活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年推出「1+1相揪看電影」暨「老花正潮」敬老好視力配鏡活動，23日邀請台東縣長濱老人會長者參加，現場有社會處志工爺奶咖啡行動車設置與體驗、免費驗光配眼鏡服務，縣長饒慶鈴特別邀請樹菊阿嬤前來配鏡，並表示，今年配老花眼鏡的目標數為1萬副，可望全縣近6成長者受惠，呼籲大家重視視力保健，也一起來配老花眼鏡。



饒慶鈴說，老人福利，台東縣社會處持續舉辦「1+1相揪看電影」、「老花正潮」-敬老好視力配鏡活動、關懷據點3.0活動、補助60歲以上長者免費配老花眼鏡、愛心計程車計畫、補助老人團體公播費讓長輩們安心唱歌等多元符合長者需求的活動，共同營造台東成為高齡友善城市。



非常關心響應公益活動的陳樹菊阿嬤，今天也特別到場現身支持配鏡活動，樹菊阿嬤平時喜歡讀經、平靜心情，眼睛使用顯得較為頻繁也吃力，參與敬老好視力活動，現身分享並呼籲大家要一起來配老花眼鏡，保健視力。



社會處處長陳淑蘭則指出，今年度特別以縣預算200萬元經費，並自9月起特別加碼為60歲以上縣民免費配鏡，每副補助新台幣500元，為全台第1個下修年齡的縣市，預估今年嘉惠縣內近1萬名長者。陸續規劃下鄉巡迴服務場次服務偏鄉長者，長者可以自行持身分證及個人印章，於110年12月31日前至縣內16間公益敬老眼鏡行免費驗光配鏡。