小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

▲潮州警方在餐廳等場所宣導喝後不開車及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

大陸冷氣團一波波來襲，進入冬令時節，民眾常與好友邀宴小酌或食用燒酒雞、薑母鴨等含酒精食物進補，酒過三巡之後，部分民眾仍心存僥倖酒後駕車，危害自身及用路人安全，潮州警分局即日起加強宣導並取締作為，籲請民眾切勿酒後駕車，以免「進補進到警局」。

經統計，多數酒駕案例均是因民眾自認酒量不會影響駕車判斷能力，貪圖一時方便而釀成憾事；由於疫悄趨緩，餐廳開放，加上天氣逐漸變冷，民眾冬令進補機會增加，薑母鴨、麻油雞或羊肉爐等，在烹調的過程中難免都需添加米酒、小酌，有些民眾覺得自己休息一下就能退酒，酒後還貿然駕車或騎車，徒增行車風險，威脅交通安全。

因此潮州警分局結合各項專案臨檢勤務，針對轄內KTV、飲酒餐廳等公共場所推動「開車不喝酒、酒後不上道」交通觀念，提醒民眾飲酒後應改搭乘計程車、大眾交通工具或以指定駕駛或付費代理駕駛等方式，以確保安全。

潮州警分局長黃國源呼籲民眾切勿酒後開車，除可搭乘計程車、UBER以外，亦可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬勿存僥倖心理，保障自己、也保障他人的安全。