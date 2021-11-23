　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

▲潮州警方在餐廳等場所宣導喝後不開車及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警方在餐廳等場所宣導喝後不開車及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

大陸冷氣團一波波來襲，進入冬令時節，民眾常與好友邀宴小酌或食用燒酒雞、薑母鴨等含酒精食物進補，酒過三巡之後，部分民眾仍心存僥倖酒後駕車，危害自身及用路人安全，潮州警分局即日起加強宣導並取締作為，籲請民眾切勿酒後駕車，以免「進補進到警局」。

▲潮州警方在餐廳等場所宣導喝後不開車及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

經統計，多數酒駕案例均是因民眾自認酒量不會影響駕車判斷能力，貪圖一時方便而釀成憾事；由於疫悄趨緩，餐廳開放，加上天氣逐漸變冷，民眾冬令進補機會增加，薑母鴨、麻油雞或羊肉爐等，在烹調的過程中難免都需添加米酒、小酌，有些民眾覺得自己休息一下就能退酒，酒後還貿然駕車或騎車，徒增行車風險，威脅交通安全。

▲潮州警方在餐廳等場所宣導喝後不開車及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

因此潮州警分局結合各項專案臨檢勤務，針對轄內KTV、飲酒餐廳等公共場所推動「開車不喝酒、酒後不上道」交通觀念，提醒民眾飲酒後應改搭乘計程車、大眾交通工具或以指定駕駛或付費代理駕駛等方式，以確保安全。

潮州警分局長黃國源呼籲民眾切勿酒後開車，除可搭乘計程車、UBER以外，亦可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬勿存僥倖心理，保障自己、也保障他人的安全。

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
快訊／謝和弦偷吃莉婭遭Keanna求償　最終判決出爐
好市多「女性限定神物」優惠超殺！男友也幫搶　千人認證：很好用
支持隊伍被逆轉！　球迷拿刀狂丟敵對球員受傷
生命遭威脅「iPhone救命6招」！　無聲報警定位、一鍵錄音
這國家確診急遽下降！　專家找到原因了
校花女兒寒假不回台灣了！　余皓然失落曝2原因：這2年太亂
北韓女兵軍中實錄曝光！　慘淪長官洩慾玩具

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒：不燒在地垃圾就撤照

小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

繳不出電費房貸弱勢男孤單想不開　東港警偕善心人士送關暖

即日開跑！餐桌上部落旅行搭配五倍券　5部落消費滿千抵百

台東友善店家維護環境清潔　263家響應認養週邊5公尺內責任區

豐年節引人潮！花蓮東大門夜市週休破2萬人　攤商越忙越高興

御風好手「東方澤鵟」　濁水溪出海口現蹤

免費參加！新手爸媽看過來　門諾幼兒專責醫師陪你守護健康

螞蟻雄兵開跑　台南藍軍全力為四大公投衝刺力拼四同意！

饒慶鈴22日夜訪德其里永久屋　允縣府自籌經費協助

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒：不燒在地垃圾就撤照

小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

繳不出電費房貸弱勢男孤單想不開　東港警偕善心人士送關暖

即日開跑！餐桌上部落旅行搭配五倍券　5部落消費滿千抵百

台東友善店家維護環境清潔　263家響應認養週邊5公尺內責任區

豐年節引人潮！花蓮東大門夜市週休破2萬人　攤商越忙越高興

御風好手「東方澤鵟」　濁水溪出海口現蹤

免費參加！新手爸媽看過來　門諾幼兒專責醫師陪你守護健康

螞蟻雄兵開跑　台南藍軍全力為四大公投衝刺力拼四同意！

饒慶鈴22日夜訪德其里永久屋　允縣府自籌經費協助

狂敲車窗還嫌開太慢！新北男打爆運將頭　下秒亮刀劫車自己開

奧客坐過站暴打司機！反遭壓制在地喊告...乘客痛譙：你往死裡踹ㄟ

晚2年買每坪至少貴3萬　農16名宅區10年內中古屋「全奔4」

日研究：Delta病毒變異到「自我毀滅」　關鍵酵素害它自爆

太陽挺過馬刺「逆襲」取13連勝　強碰籃網、勇士挑戰隊史最長連勝

她「LINE置頂自己」揭神級功用　網讚：比行事曆、iCloud好用

終止連3升！新台幣收盤貶值 2.6分　收在27.809元

Skoda Karoq改款最新預告曝光　新車色、新鋁圈質感更佳！

進入職場應該擺脫的2種學生思維：愛提問、降身價都不是好習慣

癡等不到國民黨版修憲草案　管碧玲批藍違背承諾

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

地方熱門新聞

2021桃園購物節　首輛汽車大獎落在中壢

2車搶快左轉小貨車撞飛直行機車騎士釀一死

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

國道1聯結車翻覆　交通中斷2小時

南投男搭救護車到醫院　醫護氣炸：再演

2022高雄跨年高流舞台　3大樂團新歌開唱

2021屏東馬拉松　全馬周柏江跑第1

漁船船員手冊5年沒出海要被取消

攔查取締大型重機車及改裝車

新型H5N2禽流感現蹤　雲林撲殺1707隻肉鵝

勸戴口罩屢遭攻擊　鄭寶清籲《精神衛生法》快修法

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

高雄8區有「化學酸臭味」抓到了！環保局卻無法開罰

新北市圖林口分館「有溫度的書展」

更多熱門

相關新聞

繳不出電費、房貸弱勢男孤單想不開　東港警偕善心人士送關暖

繳不出電費、房貸弱勢男孤單想不開　東港警偕善心人士送關暖

屏東縣新園鄉花姓鄉民，患病需長期追蹤治療，無法從事勞力工作，收入有限，無力繳交電費，其子又以房屋借貸無力繳交利息， 擔心被停電及房屋遭拍賣，想不開被救回，東港警分局員警獲悉，聯絡社會善心人士捐款協助，並媒介慈善團體介入幫忙，冀望幫助他度眼前難關。

2視障男探親迷途　警「送到府」揪甘心

2視障男探親迷途　警「送到府」揪甘心

農耕機開上高屏大橋　用路人傻眼

農耕機開上高屏大橋　用路人傻眼

他PO照揭「女用車」長這樣　網笑炸爆共鳴

他PO照揭「女用車」長這樣　網笑炸爆共鳴

台鐵潮州站「開槍驅鳥」！副站長道歉了

台鐵潮州站「開槍驅鳥」！副站長道歉了

關鍵字：

潮州警察冬令進補開車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面