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農耕機開上高屏大橋　若未領牌證最高罰萬元+沒入車輛

記者陳崑福／屏東報導

高屏大橋今(22)日中午出現一部大型農耕機從高雄上橋行駛到屏東縣，在機車、快車道不斷變行駛，目擊民眾發現期間車速達6、70公里，宛如與其他汽機車競速，讓用路人傻眼。屏東縣政府警察局交通隊表示，如果是未申請使用牌證，最高罰1萬零800元，沒入車輛。由於農耕機每價格上百萬元，一旦被沒入，車主就慘了。

▲農耕機開上高屏大橋 。（圖／翻拍，以下同）

▲農耕機開上高屏大橋 。（圖／翻拍，以下同）

▲農耕機開上高屏大橋 。（圖／翻拍，以下同）

▲農耕機開上高屏大橋 。（圖／翻拍，以下同）

這台大型農耕機今天中午從高屏大橋高雄端開往屏東，在機車及汽車道變換行駛，期間最高車速約6、70公里，讓不少用路人一度以為是大貨車，後來發現是農耕機，感到傻眼。

縣警局交通隊表示，依農委員會2012年03月27日函頒「農業機械使用證管理作業規範」規定，大型農機須向（鄉、鎮、市、區）公所申請核發農業機械使用證及農機號牌，始得上路。

農機所有人應將農機號牌懸掛於農機機身之前方或後方明顯適當處，該農機始得於市區道路或公路行駛；另依屏東縣政府2003年5月12日函頒「屏東縣農用拼裝車管理自治條例」第7條規定，領有使用牌證農用拼裝車限在本縣轄區鄉村道路行駛，不得進入市區或重要公路幹線或越區行駛，違反規定者則由業管機關(縣府農業處)吊扣使用牌證六個月。

交通隊說，該案屬於民眾檢舉案件，警方將調閱相關資料處理；如未領有使用牌證農用拼裝車於道路上行駛，依上開自治條例第11條規定，警方得依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款規定舉發，罰鍰3600元以上、1萬零800元以下，並沒入車輛。

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