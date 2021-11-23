繳不出電費房貸弱勢男孤單想不開　東港警偕善心人士送關暖

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶聯絡善心人士及團體幫忙花姓鄉民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉花姓鄉民，患病需長期追蹤治療，無法從事勞力工作，收入有限，無力繳交電費，其子又以房屋借貸無力繳交利息， 擔心被停電及房屋遭拍賣，想不開被救回，東港警分局員警獲悉，聯絡社會善心人士捐款協助，並媒介慈善團體介入幫忙，冀望幫助他度眼前難關。

東港警分局新園分駐所警員李昭慶，有感於轄內收入不佳、生活困頓的民眾，長期為經濟所苦，而沒有足夠的生活物資可供溫飽，日前利用勤區查察時主動關懷並偕同當地慈善會與志工前往慰問弱勢家庭。



已離婚的新園鄉65歲花姓鄉民，罹患疑氣喘病，且需門診追蹤治療，無法從事勞力工作，除須負擔家庭生活開銷外，仍需負擔自己的醫療費，導致家庭經濟生活頓時陷入困境。

先前因兒子在外積欠許多債務，房屋給銀行抵押做擔保，銀行委託場外人員三不五時來住家向擔保人花男催債，且又收到台電新園服務所的電費未繳停電通知單，因擔心房屋遭法拍及面臨停水停電差點一時想不開，所幸被發現及時搶救。

勤區李昭慶常利用勤查時間前往安撫他的情緒，並聯繫偕同善心人士致贈慰問金新台幣8000元，另由分駐所致贈民生物資1袋等，並轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，並協助處理家庭變故紓困措施，讓他非常感激。

東港警分局長林文煜肯定李員主動聯絡慈善團體及人士，積極及時幫忙需要協助民眾，值得同仁學習，也展現警察溫馨助人的形象。