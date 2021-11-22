2視障男南下探親迷途　東港警「送到府」揪甘心

▲東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、謝侑霖協助周男找到親友家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台北市周姓視障男子相約也是視障的台中市許姓友，南下探視屏東縣新園鄉姊夫，兩人搭車到新園鄉南村郵局下車後，手持拐杖一步一步行走，因路途遙遠，體力不濟，被執行巡邏勤務的東港警分局員看到，開車載他們找到姊夫，讓他們及親屬相當感激。

東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、謝侑霖2員，日前於執行夜間巡邏時發現2名男子手持拐杖焦急徘徊在路旁，於是下車關心，發現2人均是視障朋水，其中一位周男(57歲，居台北市)與許男(69歲，住台中市)，他們相約至新園鄉鹽埔村欲探視周男的姊夫，因不熟路況所以徘徊在路旁。

警方表示，原來他們兩人從百里遠南下探親，坐公車至南龍村南興路郵局前下車欲走路前往鹽埔村找親友，因路途遙遠、體力不濟，加上不熟路況，不知如何是好。警方先指揮來往車輛減速慢行禮讓，並安撫他們情緒提供杯水供他們飲用後，再攙扶引導他們巡邏警車，護送至周民姊夫住家。

東港警分局長林文煜肯定員警巡邏中落實留意路上的人、事、物，在民眾有困難時盡其所能給予關懷和協助，值得同仁學習。並呼籲民眾，進入寒冬，須留意家中年長老人身心狀況，若是家中有容易走失或迷路的家人，可以向警方申請愛心手環，根據手環聯絡資訊，可以更快速聯繫家屬，協助其找到回家的路，不讓家屬憂心。